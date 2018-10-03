Молодий волинянин викрав із будинку пенсіонера гроші
Сьогодні, 14:52
На Волині поліцейські розкрили крадіжку грошей пенсіонера.
Так, 21 квітня, за допомогою до поліції звернувся 66-річний житель Володимир-Волинського району. Пенсіонер повідомив, що з 15 по 19 квітня з його будинку викрали 6 тисяч гривень, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Оперативники встановили, що злочин скоїв раніше судимий 22-річний житель цього ж району.
За фактом крадіжки, вчиненої повторно, слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зловмисникові загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.
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Так, 21 квітня, за допомогою до поліції звернувся 66-річний житель Володимир-Волинського району. Пенсіонер повідомив, що з 15 по 19 квітня з його будинку викрали 6 тисяч гривень, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Оперативники встановили, що злочин скоїв раніше судимий 22-річний житель цього ж району.
За фактом крадіжки, вчиненої повторно, слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зловмисникові загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.
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