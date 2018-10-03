Молодий волинянин викрав із будинку пенсіонера гроші





Так, 21 квітня, за допомогою до поліції звернувся 66-річний житель Володимир-Волинського району. Пенсіонер повідомив, що з 15 по 19 квітня з його будинку викрали 6 тисяч гривень, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Оперативники встановили, що злочин скоїв раніше судимий 22-річний житель цього ж району.



За фактом крадіжки, вчиненої повторно, слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зловмисникові загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині поліцейські розкрили крадіжку грошей пенсіонера.Так, 21 квітня, за допомогою до поліції звернувся 66-річний житель Володимир-Волинського району. Пенсіонер повідомив, що з 15 по 19 квітня з його будинку викрали 6 тисяч гривень, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Оперативники встановили, що злочин скоїв раніше судимий 22-річний житель цього ж району.За фактом крадіжки, вчиненої повторно, слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зловмисникові загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.

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