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Молодий волинянин викрав із будинку пенсіонера гроші

Молодий волинянин викрав із будинку пенсіонера гроші
На Волині поліцейські розкрили крадіжку грошей пенсіонера.

Так, 21 квітня, за допомогою до поліції звернувся 66-річний житель Володимир-Волинського району. Пенсіонер повідомив, що з 15 по 19 квітня з його будинку викрали 6 тисяч гривень, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Оперативники встановили, що злочин скоїв раніше судимий 22-річний житель цього ж району.

За фактом крадіжки, вчиненої повторно, слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зловмисникові загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.



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Теги: гроші, крадіжка, пенсіонер
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