У Луцьку відзначили волинян-ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС
Сьогодні, 19:15
Напередодні 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи у головній адмінбудівлі області відбулося урочисте нагородження відзнаками волинян-ліквідаторів та тих, хто працює над вирішенням проблем постраждалих у трагедії на атомній електростанції.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Приєдналися до заходу заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук, заступник голови обласної ради Григорій Пустовіт, керівник ГО «Союз інвалідів Чорнобиля Волині» Ростислав Кухтей, а також керівники міськрайонних громадських Чорнобильських організацій.
«26 квітня 35 років тому життя всієї планети, особливо України, змінилося назавжди. Відбулася масштабна аварія на Чорнобильській АЕС. Змінилося життя кожного, адже до того часу ми навіть не знали, що таке радіаційний фон, – сказала під час виступу Людмила Тимощук. – Однак, наслідки катастрофи були б набагато страшнішими, якби не ліквідатори. Будівельники, пожежники, енергетики, працівники охоронних служб, медики – усі вони знаходилися в тому пеклі і впродовж 3-ох років (1986-1989 роках) ліквідовували наслідки цієї аварії. І ми повинні дякувати щоденно за їхню безмежну відвагу».
Відтак, заступниця ОДА за сумлінну працю, спрямовану на вирішення проблем громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, вручила подарунок у вигляді ікони «Чорнобильський Спас» та Почесні грамоти обласної державної адміністрації:
– громадській організації «Союз інвалідів Чорнобиля Волині» (голова Ростислав Кухтей);
– Володимир-Волинській районній організації «Союз Чорнобиль» (голова – Олександр Дзядук);
– Горохівській районній добровільній організації «Спілка Чорнобиль» (голова – Карп'юк Іван Карп’юк);
– Іваничівській районній добровільній організації «Спілка Чорнобиль» (голова – Володимир Міцюк);
– Камінь-Каширській районній добровільній організації «Спілка Чорнобиль» (голова – Лідія Бажинова);
– Ківерцівській районній організації «Союз Чорнобиль» (голова – Олена Райгуцька);
– Ковельській районній добровільній організації інвалідів Чорнобиля (голова – Віктор Луклянчук);
– Локачинській районній добровільній організації «Спілка Чорнобиль» (голова – Лаврентік Анісян);
– Любешівській районній добровільній організації «Союз Чорнобиль» (голова – Микола Антонюк);
– Любомльській районній добровільній організації «Спілка Чорнобиль» (голова – Василь Дзядук);
– Маневицькій районній добровільній організації «Спілка Чорнобиль» (голова – Григорій Бас);
– Ратнівській районній добровільній організації «Союз Чорнобиль» (голова – Людмила Тимощенко);
– Рожищенській районній добровільній організації «Союз Чорнобиль» (голова – Василь Мартинюк);
– Старовижівській районній добровільній організації «Союз Чорнобиль» (голова – Василь Богуш);
– Турійському районному товаристві «Спілка Чорнобиль» (голова –Володимир Ткач);
– Шацькій районній добровільній організації «Спілка Чорнобиль» (голова – Наталія Пилиповець)
– Володимир-Волинській міській добровільній організації «Спілка Чорнобиль» (голова – Світлана Богайчук);
– Ковельському міському осередку громадської організації «Союз Чорнобиль України» (голова – Олена Чеханюк);
– громадській організації «Союз інвалідів Чорнобиля м. Луцьк» (голова – Степан Ковальчук);
– добровільній організації «Союз інвалідів Чорнобиля м. Нововолинська» (голова – Адам Шліхта).
Запрошеним також вручили відзнаки обласної ради, Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» та ГО «Союз Чорнобиля Волині».
«26 квітня 1986 року розпочався облік героїчного подвигу ліквідаторів аварії ЧАЕС, які не з гвинтівками, а з лопатами, екскаваторами, медтехнікою йшли в атаку з «мирним» атомом, втрачаючи своє здоров’я. Не витримувала техніка, а люди, яких ми називаємо «воїнами Чорнобиля», все одно йшли», – зазначив Ростислав Кухтей.
До слова, ліквідацією аварії на Чорнобильській АЕС займалися 3,5 тис. волинян, з них на сьогодні живими залишилися 1 874 особи.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Приєдналися до заходу заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук, заступник голови обласної ради Григорій Пустовіт, керівник ГО «Союз інвалідів Чорнобиля Волині» Ростислав Кухтей, а також керівники міськрайонних громадських Чорнобильських організацій.
«26 квітня 35 років тому життя всієї планети, особливо України, змінилося назавжди. Відбулася масштабна аварія на Чорнобильській АЕС. Змінилося життя кожного, адже до того часу ми навіть не знали, що таке радіаційний фон, – сказала під час виступу Людмила Тимощук. – Однак, наслідки катастрофи були б набагато страшнішими, якби не ліквідатори. Будівельники, пожежники, енергетики, працівники охоронних служб, медики – усі вони знаходилися в тому пеклі і впродовж 3-ох років (1986-1989 роках) ліквідовували наслідки цієї аварії. І ми повинні дякувати щоденно за їхню безмежну відвагу».
Відтак, заступниця ОДА за сумлінну працю, спрямовану на вирішення проблем громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, вручила подарунок у вигляді ікони «Чорнобильський Спас» та Почесні грамоти обласної державної адміністрації:
– громадській організації «Союз інвалідів Чорнобиля Волині» (голова Ростислав Кухтей);
– Володимир-Волинській районній організації «Союз Чорнобиль» (голова – Олександр Дзядук);
– Горохівській районній добровільній організації «Спілка Чорнобиль» (голова – Карп'юк Іван Карп’юк);
– Іваничівській районній добровільній організації «Спілка Чорнобиль» (голова – Володимир Міцюк);
– Камінь-Каширській районній добровільній організації «Спілка Чорнобиль» (голова – Лідія Бажинова);
– Ківерцівській районній організації «Союз Чорнобиль» (голова – Олена Райгуцька);
– Ковельській районній добровільній організації інвалідів Чорнобиля (голова – Віктор Луклянчук);
– Локачинській районній добровільній організації «Спілка Чорнобиль» (голова – Лаврентік Анісян);
– Любешівській районній добровільній організації «Союз Чорнобиль» (голова – Микола Антонюк);
– Любомльській районній добровільній організації «Спілка Чорнобиль» (голова – Василь Дзядук);
– Маневицькій районній добровільній організації «Спілка Чорнобиль» (голова – Григорій Бас);
– Ратнівській районній добровільній організації «Союз Чорнобиль» (голова – Людмила Тимощенко);
– Рожищенській районній добровільній організації «Союз Чорнобиль» (голова – Василь Мартинюк);
– Старовижівській районній добровільній організації «Союз Чорнобиль» (голова – Василь Богуш);
– Турійському районному товаристві «Спілка Чорнобиль» (голова –Володимир Ткач);
– Шацькій районній добровільній організації «Спілка Чорнобиль» (голова – Наталія Пилиповець)
– Володимир-Волинській міській добровільній організації «Спілка Чорнобиль» (голова – Світлана Богайчук);
– Ковельському міському осередку громадської організації «Союз Чорнобиль України» (голова – Олена Чеханюк);
– громадській організації «Союз інвалідів Чорнобиля м. Луцьк» (голова – Степан Ковальчук);
– добровільній організації «Союз інвалідів Чорнобиля м. Нововолинська» (голова – Адам Шліхта).
Запрошеним також вручили відзнаки обласної ради, Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» та ГО «Союз Чорнобиля Волині».
«26 квітня 1986 року розпочався облік героїчного подвигу ліквідаторів аварії ЧАЕС, які не з гвинтівками, а з лопатами, екскаваторами, медтехнікою йшли в атаку з «мирним» атомом, втрачаючи своє здоров’я. Не витримувала техніка, а люди, яких ми називаємо «воїнами Чорнобиля», все одно йшли», – зазначив Ростислав Кухтей.
До слова, ліквідацією аварії на Чорнобильській АЕС займалися 3,5 тис. волинян, з них на сьогодні живими залишилися 1 874 особи.
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