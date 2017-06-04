У Луцьку відзначили волинян-ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

Напередодні 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи у головній адмінбудівлі області відбулося урочисте нагородження відзнаками волинян-ліквідаторів та тих, хто працює над вирішенням проблем постраждалих у трагедії на атомній електростанції.Про це повідомляє Волинська ОДА.Приєдналися до заходу заступниця голови облдержадміністрації, заступник голови обласної ради, керівник ГО «Союз інвалідів Чорнобиля Волині», а також керівники міськрайонних громадських Чорнобильських організацій.«26 квітня 35 років тому життя всієї планети, особливо України, змінилося назавжди. Відбулася масштабна аварія на Чорнобильській АЕС. Змінилося життя кожного, адже до того часу ми навіть не знали, що таке радіаційний фон, – сказала під час виступу Людмила Тимощук. – Однак, наслідки катастрофи були б набагато страшнішими, якби не ліквідатори. Будівельники, пожежники, енергетики, працівники охоронних служб, медики – усі вони знаходилися в тому пеклі і впродовж 3-ох років (1986-1989 роках) ліквідовували наслідки цієї аварії. І ми повинні дякувати щоденно за їхню безмежну відвагу».Відтак, заступниця ОДА за сумлінну працю, спрямовану на вирішення проблем громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, вручила подарунок у вигляді ікони «Чорнобильський Спас» та Почесні грамоти обласної державної адміністрації:– громадській організації «Союз інвалідів Чорнобиля Волині» (голова);– Володимир-Волинській районній організації «Союз Чорнобиль» (голова –);– Горохівській районній добровільній організації «Спілка Чорнобиль» (голова –);– Іваничівській районній добровільній організації «Спілка Чорнобиль» (голова –);– Камінь-Каширській районній добровільній організації «Спілка Чорнобиль» (голова –);– Ківерцівській районній організації «Союз Чорнобиль» (голова –);– Ковельській районній добровільній організації інвалідів Чорнобиля (голова –);– Локачинській районній добровільній організації «Спілка Чорнобиль» (голова –);– Любешівській районній добровільній організації «Союз Чорнобиль» (голова –);– Любомльській районній добровільній організації «Спілка Чорнобиль» (голова –);– Маневицькій районній добровільній організації «Спілка Чорнобиль» (голова –);– Ратнівській районній добровільній організації «Союз Чорнобиль» (голова –);– Рожищенській районній добровільній організації «Союз Чорнобиль» (голова –);– Старовижівській районній добровільній організації «Союз Чорнобиль» (голова –);– Турійському районному товаристві «Спілка Чорнобиль» (голова –);– Шацькій районній добровільній організації «Спілка Чорнобиль» (голова –– Володимир-Волинській міській добровільній організації «Спілка Чорнобиль» (голова –);– Ковельському міському осередку громадської організації «Союз Чорнобиль України» (голова –);– громадській організації «Союз інвалідів Чорнобиля м. Луцьк» (голова –);– добровільній організації «Союз інвалідів Чорнобиля м. Нововолинська» (голова –).Запрошеним також вручили відзнаки обласної ради, Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» та ГО «Союз Чорнобиля Волині».«26 квітня 1986 року розпочався облік героїчного подвигу ліквідаторів аварії ЧАЕС, які не з гвинтівками, а з лопатами, екскаваторами, медтехнікою йшли в атаку з «мирним» атомом, втрачаючи своє здоров’я. Не витримувала техніка, а люди, яких ми називаємо «воїнами Чорнобиля», все одно йшли», – зазначив Ростислав Кухтей.До слова, ліквідацією аварії на Чорнобильській АЕС займалися 3,5 тис. волинян, з них на сьогодні живими залишилися 1 874 особи.