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Назвали найпоширеніші імена народжених цьогоріч маленьких волинян

Назвали найпоширеніші імена народжених цьогоріч маленьких волинян
На Волині у першому кварталі 2021 року зареєстрували народження 2599 дітей.

Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у фейсбуці.

Серед найпоширеніших імен хлопчиків, якими батьки називали своїх чад, були: Макар, Арсен, Давид, Даниїл, Дмитро, Матвій, Владислав, Ілля, Денис, Максим, Назар, Олександр, Данило, Артем, Іван, Роман, Тимофій, Ярослав, Андрій.

Дівчаток найчастіше називали: Мілана, Емілія, Діана, Меланія, Злата. Софія, Поліна, Марія, Аліна, Соломія, Анна, Вікторія, Уляна, Єва, Богдана, Уляна.

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Теги: діти, імена
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