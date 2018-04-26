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Розповіли, як аварія на ЧАЕС досі впливає на здоров'я волинян

Розповіли, як аварія на ЧАЕС досі впливає на здоров'я волинян
На Волині здійснюють епіднагляд за неінфекційними захворюваннями, пов’язаними із наслідками аварії на ЧАЕС.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.

Лабораторний центр встановлює причинно-наслідкові зв’язки між факторами середовища життєдіяльності та захворюваністю, проводить аналіз показників захворюваності, сприяє формуванню у населення відповідального ставлення до особистого здоров’я та надає рекомендації органам місцевого самоврядування.

Аналіз показників здоров’я населення районів, що постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС, свідчить про ріст рівня захворюваності та поширеності хвороб серед осіб цієї категорії. Ці показники перевищують середньообласні.

У структурі захворювань населення потерпілих від аварії територій основне місце посідають хвороби органів дихання, системи кровообігу, сечостатевої та кістково-м’язевої системи, новоутворення.

Рівні поширеності новоутворень серед потерпілих дорослих та дітей мають стабільну тенденцію до зростання, яке відбулося як за рахунок збільшення частоти нових випадків новоутворень, так і збільшення даного контингенту хворих, внаслідок зовнішнього та внутрішнього опромінення населення, у результаті чого відбуваються структурні та функціональні зміни в організмі.

З метою встановлення причинно-наслідкових зв’язків щорічно лабораторний центр проводить моніторингові дослідження середовища життєдіяльності людини на територіях, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

В останні роки є тенденція до збільшення питомої ваги нестандартних проб за радіологічними показниками. Перевищення вмісту радіонуклідів виявили в сухих та свіжих грибах, лікарській сировині, в молоці корів приватного сектору радіаційно-уражених територій. Споживання радіоактивно забрудненої продукції, призводить до накопичення радіонуклідів в організмі населення.

Тому і надалі залишається актуальним здійснення моніторингу щодо визначення вмісту радіонуклідів в сировині, продукції, що споживає населення та проведення інформаційно-роз’яснювальної діяльності, профілактика хвороб, включаючи раннє виявлення порушень стану здоров’я, кажуть фахівці.



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Теги: аварія, ЧАЕС, радіація, Волинь
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