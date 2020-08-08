У 6-річного хлопчика – злоякісна пухлина: волинянка просить допомогти зібрати гроші на лікування сина

Костик Огарков потребує термінового лікування в Іспанії.



Медики виявили у хлопчика остеосаркому – злоякісну пухлину у правій стегновій кістці. Сім'я Огаркових, яка зараз мешкає у Львові, розшукувала іноземні клініки, де лікують такі випадки онкології у дітей. Знайшли медзаклад в іспанському місті Наварра. Однак, вартість лікування непідйомна для молодого подружжя.



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«Клініка виставила нам рахунок 120 тисяч євро за лікування. Крім того, будуть необхідні кошти на переліт, оренду житла та інші поточні витрати. Ми дуже сподіваємось, що у нас все вдасться. Неможливо передати, як нам болить за нашого хлопчика. Ніколи не могли уявити, що може бути так страшно і так складно», – ділиться Юлія.



Жінка уже кинула клич в соцмережах і їй вдалося зібрати 50 тисяч євро. До допомоги долучилися і депутати Волинської обласної ради. Як розповів Тарас Щерблюк, присутні на останній сесії зібрали близько 50 тисяч гривень. Завдяки потужній підтримці знайомих і незнайомих людей, Огаркові вирушили до Іспанії вже 24 квітня на тривале лікування, яке може тривати упродовж року або й більше.



Мама інформує про справи Костика у соцмережах: Facebook та Instagram



Реквізити для допомоги:



Огаркова Юлія Віталіївна (мама):



Приватбанк:



гривні: 5169360010524332

долари: 5169360010524365

євро: 5169360010524381

Монобанк:



гривні 4441114453691592



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шестирічнийпотребує термінового лікування в Іспанії.Медики виявили у хлопчика остеосаркому – злоякісну пухлину у правій стегновій кістці. Сім'я Огаркових, яка зараз мешкає у Львові, розшукувала іноземні клініки, де лікують такі випадки онкології у дітей. Знайшли медзаклад в іспанському місті Наварра. Однак, вартість лікування непідйомна для молодого подружжя.В редакцію Район.in.ua звернулася мама хлопчика, Юлія Огаркова, у дівоцтві Павлюк родом із села Підбереззя, що на Горохівщині, з проханням допомогти фінансово.«Клініка виставила нам рахунок 120 тисяч євро за лікування. Крім того, будуть необхідні кошти на переліт, оренду житла та інші поточні витрати. Ми дуже сподіваємось, що у нас все вдасться. Неможливо передати, як нам болить за нашого хлопчика. Ніколи не могли уявити, що може бути так страшно і так складно», – ділиться Юлія.Жінка уже кинула клич в соцмережах і їй вдалося зібрати 50 тисяч євро. До допомоги долучилися і депутати Волинської обласної ради. Як розповів, присутні на останній сесії зібрали близько 50 тисяч гривень. Завдяки потужній підтримці знайомих і незнайомих людей, Огаркові вирушили до Іспанії вже 24 квітня на тривале лікування, яке може тривати упродовж року або й більше.Мама інформує про справи Костика у соцмережах: Facebook та InstagramРеквізити для допомоги:Огаркова Юлія Віталіївна (мама):Приватбанк:гривні: 5169360010524332долари: 5169360010524365євро: 5169360010524381Монобанк:гривні 4441114453691592ДОКУМЕНТИ:

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