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У 6-річного хлопчика – злоякісна пухлина: волинянка просить допомогти зібрати гроші на лікування сина

У 6-річного хлопчика – злоякісна пухлина: волинянка просить допомогти зібрати гроші на лікування сина
Шестирічний Костик Огарков потребує термінового лікування в Іспанії.

Медики виявили у хлопчика остеосаркому – злоякісну пухлину у правій стегновій кістці. Сім'я Огаркових, яка зараз мешкає у Львові, розшукувала іноземні клініки, де лікують такі випадки онкології у дітей. Знайшли медзаклад в іспанському місті Наварра. Однак, вартість лікування непідйомна для молодого подружжя.

В редакцію Район.in.ua звернулася мама хлопчика, Юлія Огаркова, у дівоцтві Павлюк родом із села Підбереззя, що на Горохівщині, з проханням допомогти фінансово.

«Клініка виставила нам рахунок 120 тисяч євро за лікування. Крім того, будуть необхідні кошти на переліт, оренду житла та інші поточні витрати. Ми дуже сподіваємось, що у нас все вдасться. Неможливо передати, як нам болить за нашого хлопчика. Ніколи не могли уявити, що може бути так страшно і так складно», – ділиться Юлія.

Жінка уже кинула клич в соцмережах і їй вдалося зібрати 50 тисяч євро. До допомоги долучилися і депутати Волинської обласної ради. Як розповів Тарас Щерблюк, присутні на останній сесії зібрали близько 50 тисяч гривень. Завдяки потужній підтримці знайомих і незнайомих людей, Огаркові вирушили до Іспанії вже 24 квітня на тривале лікування, яке може тривати упродовж року або й більше.

Мама інформує про справи Костика у соцмережах: Facebook та Instagram

Реквізити для допомоги:

Огаркова Юлія Віталіївна (мама):

Приватбанк:

гривні: 5169360010524332
долари: 5169360010524365
євро: 5169360010524381
Монобанк:

гривні 4441114453691592

ДОКУМЕНТИ:

У 6-річного хлопчика – злоякісна пухлина: волинянка просить допомогти зібрати гроші на лікування сина
У 6-річного хлопчика – злоякісна пухлина: волинянка просить допомогти зібрати гроші на лікування сина
У 6-річного хлопчика – злоякісна пухлина: волинянка просить допомогти зібрати гроші на лікування сина

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Теги: Костик Огарков, термінове лікування, Іспанія
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