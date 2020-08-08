У 6-річного хлопчика – злоякісна пухлина: волинянка просить допомогти зібрати гроші на лікування сина
Сьогодні, 09:41
Шестирічний Костик Огарков потребує термінового лікування в Іспанії.
Медики виявили у хлопчика остеосаркому – злоякісну пухлину у правій стегновій кістці. Сім'я Огаркових, яка зараз мешкає у Львові, розшукувала іноземні клініки, де лікують такі випадки онкології у дітей. Знайшли медзаклад в іспанському місті Наварра. Однак, вартість лікування непідйомна для молодого подружжя.
В редакцію Район.in.ua звернулася мама хлопчика, Юлія Огаркова, у дівоцтві Павлюк родом із села Підбереззя, що на Горохівщині, з проханням допомогти фінансово.
«Клініка виставила нам рахунок 120 тисяч євро за лікування. Крім того, будуть необхідні кошти на переліт, оренду житла та інші поточні витрати. Ми дуже сподіваємось, що у нас все вдасться. Неможливо передати, як нам болить за нашого хлопчика. Ніколи не могли уявити, що може бути так страшно і так складно», – ділиться Юлія.
Жінка уже кинула клич в соцмережах і їй вдалося зібрати 50 тисяч євро. До допомоги долучилися і депутати Волинської обласної ради. Як розповів Тарас Щерблюк, присутні на останній сесії зібрали близько 50 тисяч гривень. Завдяки потужній підтримці знайомих і незнайомих людей, Огаркові вирушили до Іспанії вже 24 квітня на тривале лікування, яке може тривати упродовж року або й більше.
Мама інформує про справи Костика у соцмережах: Facebook та Instagram
Реквізити для допомоги:
Огаркова Юлія Віталіївна (мама):
Приватбанк:
гривні: 5169360010524332
долари: 5169360010524365
євро: 5169360010524381
Монобанк:
гривні 4441114453691592
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Медики виявили у хлопчика остеосаркому – злоякісну пухлину у правій стегновій кістці. Сім'я Огаркових, яка зараз мешкає у Львові, розшукувала іноземні клініки, де лікують такі випадки онкології у дітей. Знайшли медзаклад в іспанському місті Наварра. Однак, вартість лікування непідйомна для молодого подружжя.
В редакцію Район.in.ua звернулася мама хлопчика, Юлія Огаркова, у дівоцтві Павлюк родом із села Підбереззя, що на Горохівщині, з проханням допомогти фінансово.
«Клініка виставила нам рахунок 120 тисяч євро за лікування. Крім того, будуть необхідні кошти на переліт, оренду житла та інші поточні витрати. Ми дуже сподіваємось, що у нас все вдасться. Неможливо передати, як нам болить за нашого хлопчика. Ніколи не могли уявити, що може бути так страшно і так складно», – ділиться Юлія.
Жінка уже кинула клич в соцмережах і їй вдалося зібрати 50 тисяч євро. До допомоги долучилися і депутати Волинської обласної ради. Як розповів Тарас Щерблюк, присутні на останній сесії зібрали близько 50 тисяч гривень. Завдяки потужній підтримці знайомих і незнайомих людей, Огаркові вирушили до Іспанії вже 24 квітня на тривале лікування, яке може тривати упродовж року або й більше.
Мама інформує про справи Костика у соцмережах: Facebook та Instagram
Реквізити для допомоги:
Огаркова Юлія Віталіївна (мама):
Приватбанк:
гривні: 5169360010524332
долари: 5169360010524365
євро: 5169360010524381
Монобанк:
гривні 4441114453691592
ДОКУМЕНТИ:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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