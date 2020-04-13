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У Луцьку нагородили переможців конкурсу «Писанковий дивосвіт». ФОТО

У Луцьку нагородили переможців конкурсу «Писанковий дивосвіт». ФОТО
У Луцьку відбулось нагородження переможців 25-ї виставки-конкурсу “Писанковий дивосвіт”.

На виставці представлена 361 писанка 95 учасників однойменного конкурсу, що проходив у Луцькій художній школі. Усі конкурсні роботи є авторськими і виконані в традиційній манері – восковим розписом, з фарбуванням природними або хімічними барвниками, - йдеться на сайті Луцькради.

Традиційно, організаторами виставки є департамент культури міської ради та художня школа. На захід завітали міський голова Ігор Поліщук, директор департаменту культури Тетяна Гнатів, директор дитячої художньої школи Іван Гаврилюк та юні майстри писанкарства.

“Уже в двадцятьп’яте відбувається ця чудова виставка. Майже 20 тисяч лучан різних поколінь взяли у цьому участь. “Писанковий дивосвіт” залишився у їхньому житті точно. Цей вид мистецтва розкриває наші традиції, нашу автентику, звичаї”, - звернувся до присутніх Ігор Поліщук, подякувавши організаторам та учасникам конкурсу.

Потім відбулось вручення відзнак та подарунків переможцям конкурсу.

У Луцьку нагородили переможців конкурсу «Писанковий дивосвіт». ФОТО
У Луцьку нагородили переможців конкурсу «Писанковий дивосвіт». ФОТО
У Луцьку нагородили переможців конкурсу «Писанковий дивосвіт». ФОТО
У Луцьку нагородили переможців конкурсу «Писанковий дивосвіт». ФОТО
У Луцьку нагородили переможців конкурсу «Писанковий дивосвіт». ФОТО
У Луцьку нагородили переможців конкурсу «Писанковий дивосвіт». ФОТО
У Луцьку нагородили переможців конкурсу «Писанковий дивосвіт». ФОТО
У Луцьку нагородили переможців конкурсу «Писанковий дивосвіт». ФОТО











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Теги: конкурс, писанки, Луцьк
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