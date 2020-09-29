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На Волині ВАЗ зіткнувся з мотоциклом: постраждала 19-річна пасажирка двоколісного

На Волині ВАЗ зіткнувся з мотоциклом: постраждала 19-річна пасажирка двоколісного
На Волині ВАЗ зіткнувся з мотоциклом. Унаслідок автопригоди постраждала 19-річна пасажирка двоколісного.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася в селі Розничі Маневицького району близько 19 години.

На місці аварії працювала слідчо-оперативна група та медики "швидкої".

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що дійсно у селі Розничі сталася ДТП за участю автомобіля ВАЗ та мотоцикла Tekken. Внаслідок зіткнення постраждала 19-річна пасажирка мотоцикла. Дівчину госпіталізували.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст. 286. Поліцейські встановлюють всі обставини автопригоди.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: аварія, мотоцикліст, Волинь, дівчина, травми
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