На Волині ВАЗ зіткнувся з мотоциклом: постраждала 19-річна пасажирка двоколісного





Про це Інформаційному агентству



Дорожньо-транспортна пригода трапилася в селі Розничі Маневицького району близько 19 години.



На місці аварії працювала слідчо-оперативна група та медики "швидкої".



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що дійсно у селі Розничі сталася ДТП за участю автомобіля ВАЗ та мотоцикла Tekken. Внаслідок зіткнення постраждала 19-річна пасажирка мотоцикла. Дівчину госпіталізували.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст. 286. Поліцейські встановлюють всі обставини автопригоди.



Головне фото – ілюстративне.

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