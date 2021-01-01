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На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» – автотроща за участю 3-ох авто: є потерпілі. ФОТО

На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» – автотроща за участю 3-ох авто: є потерпілі. ФОТО
На трасі Київ-Ковель-Ягодин трапилась аварія за участю трьох автомобілів.

Автопригода сталась 26 квітня о 05:30 поблизу села Яринівка Сарненського району, - пише ГУ ДСНС України у Рівненській області.

Прибувши на місце події, рятувальники побачили, що автопригода трапилася за участю трьох транспортних засобів марок Volkswagen Passat, Peugeot Partner та ВАЗ 2104. Через сильне зіткнення автомобілів відбувся витік пального на проїжджу частину дороги.

Вогнеборці швидко змили паливо-мастильні матеріали, а також, щоб не допустити пожежі відключили клеми акумуляторних батарей в усіх машинах.

Внаслідок ДТП двох людей (чоловіка та жінку) з різних авто госпіталізували. Усі обставини ДТП встановлюють працівники поліції.

На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» – автотроща за участю 3-ох авто: є потерпілі. ФОТО
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» – автотроща за участю 3-ох авто: є потерпілі. ФОТО
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» – автотроща за участю 3-ох авто: є потерпілі. ФОТО
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» – автотроща за участю 3-ох авто: є потерпілі. ФОТО
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» – автотроща за участю 3-ох авто: є потерпілі. ФОТО
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» – автотроща за участю 3-ох авто: є потерпілі. ФОТО
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» – автотроща за участю 3-ох авто: є потерпілі. ФОТО

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Теги: траса, автотроща, потерпілі
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