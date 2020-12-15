Через борги лучани можуть залишитися без гарячої води

За підсумками опалювального сезону 2020-2021 років "Луцьктепло" повідомляє про активізацію претензійно-позовної роботи до злісних неплатників та закликає до негайного погашення заборгованості за надані послуги або до її реструктуризації.В іншому випадку, якщо лучани не почнуть виплачувати заборгованість, то вже з травня Луцьк ризикує залишитися без гарячої води, повідомляє ДКП "Луцьктепло".Як зазначають у пресслужбі підприємтсва, у разі початку процедури примусового стягнення заборгованості шляхом звернення до суду боржник понесе додаткові грошові витрати, а саме:- сплату суми боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення;- три проценти річних від простроченої суми;- понесені судові витрати у зв’язку із зверненням до суду.- арешту Вашого рухомого, нерухомого майна, майна, що перебуває у третіх осіб, та обмеження виїзду за межі держави.У випадку неможливості оплати боргу в повному обсязі ДКП «Луцьктепло» пропонує укласти договір реструктуризації. Для цього необхідно звернутися в Центр обслуговування споживачів за адресою м. Луцьк, вул. Гулака Артемовського, 20.Звертають увагу, що рівень оплати населенням послуг з постачання теплової енергії та гарячої води за березень 2021 року станом на 23.04.2021 складає 76%, що в сумі з накопиченими за попередні місяці опалювального сезону боргами, ставить під загрозу постачання гарячої води вже з травня та якісну підготовку до опалювального сезону."Шановні споживачі, виходячи з викладеного вище, вимагаємо здійснювати повну і своєчасну оплату за спожиті послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання та погасити заборгованість попередніх періодів.Для цього рекомендуємо користуватися сервісами онлайн-банкінгу та Особистого Кабінету побутового споживача ДКП «Луцьктепло», покликаного здійснювати платежі без комісій лише в кілька кліків", - йдеться у повідомленні "Луцьктепла".Особистий кабінет побутового споживачаОсобистий кабінет: