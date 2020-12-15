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Через борги лучани можуть залишитися без гарячої води

Через борги лучани можуть залишитися без гарячої води
За підсумками опалювального сезону 2020-2021 років "Луцьктепло" повідомляє про активізацію претензійно-позовної роботи до злісних неплатників та закликає до негайного погашення заборгованості за надані послуги або до її реструктуризації.

В іншому випадку, якщо лучани не почнуть виплачувати заборгованість, то вже з травня Луцьк ризикує залишитися без гарячої води, повідомляє ДКП "Луцьктепло".

Як зазначають у пресслужбі підприємтсва, у разі початку процедури примусового стягнення заборгованості шляхом звернення до суду боржник понесе додаткові грошові витрати, а саме:
- сплату суми боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення;
- три проценти річних від простроченої суми;
- понесені судові витрати у зв’язку із зверненням до суду.
- арешту Вашого рухомого, нерухомого майна, майна, що перебуває у третіх осіб, та обмеження виїзду за межі держави.

У випадку неможливості оплати боргу в повному обсязі ДКП «Луцьктепло» пропонує укласти договір реструктуризації. Для цього необхідно звернутися в Центр обслуговування споживачів за адресою м. Луцьк, вул. Гулака Артемовського, 20.

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Звертають увагу, що рівень оплати населенням послуг з постачання теплової енергії та гарячої води за березень 2021 року станом на 23.04.2021 складає 76%, що в сумі з накопиченими за попередні місяці опалювального сезону боргами, ставить під загрозу постачання гарячої води вже з травня та якісну підготовку до опалювального сезону.

"Шановні споживачі, виходячи з викладеного вище, вимагаємо здійснювати повну і своєчасну оплату за спожиті послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання та погасити заборгованість попередніх періодів.

Для цього рекомендуємо користуватися сервісами онлайн-банкінгу та Особистого Кабінету побутового споживача ДКП «Луцьктепло», покликаного здійснювати платежі без комісій лише в кілька кліків", - йдеться у повідомленні "Луцьктепла".

Особистий кабінет побутового споживача ДКП «Луцьктепло».

Особистий кабінет: інструкція з реєстрації.

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Теги: борги, Луцьктепло, гаряча вода, попередження
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