Львів'янин спалив свій диплом кандидата наук через захист дисертації Киви

Олександр Ябчанка привселюдно спалив свій диплом кандидата медичних наук, протестуючи проти того, що скандальний політик і депутат Верховної Ради Ілля Кива захистив ступінь кандидата.



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«Комісія з 13 членів одноголосно проголосувала «За». Зважаючи на це, мені надалі соромно називатись кандидатом наук. Це звання остаточно дискредитовано. Прошу вважати це офіційною заявою з вимогою позбавити мене наукового ступеня кандидата медичних наук», — написав Олександр Ябчанка ввечері 26 квітня у Facebook, ілюструючи свій вчинок фотографією палаючого диплома перед Львівським медуніверситетом, де він захистив свою дисертацію.





Олександр Ябчанка на знак протесту спалив свій диплом кандидата наук перед медуніверситетом (фото з Facebook)



Олександр Ябчанка пояснив ZAXID.NET, що своїм вчинком він закликає змінити систему науки. Адже такі ситуації, як сьогоднішня, нівелюють справжню науку.



«Ті 13 членів комісії сьогодні поставили знак рівності між справжніми кандидатами наук, які працюють над своїми роботами, і Кивою, який нічого спільного з наукою не має. Це нівелює будь-яку повагу, сприйняття суспільства до того, що називається вітчизняною наукою», — розповів ZAXID.NET Олександр.



Наразі єдиним виходом Олександр Ябчанка бачить публічні протести. Він закликав інших кандидатів та докторів наук вчинити аналогічно і не йти на компроміси із совістю.



Олександр Ябчанка — експерт з реформи системи охорони здоров’я, викладач на навчальних програмах Українського католицького університету. За освітою педіатр. У 2017 став радником міністерки охорони здоров'я Уляни Супрун, а у 2018 — речником міністерства охорони здоров’я України за її керівництва. У 2013 захистив кандидатську дисертацію у сфері педіатрії, гематології. Зараз навчається у Київській школі економіки на магістерській програмі «Публічна політика і врядування».



Нагадаємо, народний депутат від «Опозиційної платформи за життя» Ілля Кива 26 квітня захистив дисертацію з державного управління на тему: «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)». Захист відбувся у державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості. Частину журналістів, які намагалися потрапити на захист кандидатської дисертації Киви, не впустили в приміщення нібито через карантинні обмеження. Під час захисту народний депутат не зміг відповісти на питання, пообіцявши надати відповідь у наступній науковій роботі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Львівський лікар, викладач Українського католицького університету, колишній речник МОЗпривселюдно спалив свій диплом кандидата медичних наук, протестуючи проти того, що скандальний політик і депутат Верховної Ради Ілля Кива захистив ступінь кандидата.Про це повідомляє Zaxid.net. «Комісія з 13 членів одноголосно проголосувала «За». Зважаючи на це, мені надалі соромно називатись кандидатом наук. Це звання остаточно дискредитовано. Прошу вважати це офіційною заявою з вимогою позбавити мене наукового ступеня кандидата медичних наук», — написав Олександр Ябчанка ввечері 26 квітня у Facebook, ілюструючи свій вчинок фотографією палаючого диплома перед Львівським медуніверситетом, де він захистив свою дисертацію.Олександр Ябчанка на знак протесту спалив свій диплом кандидата наук перед медуніверситетом (фото з Facebook)Олександр Ябчанка пояснив ZAXID.NET, що своїм вчинком він закликає змінити систему науки. Адже такі ситуації, як сьогоднішня, нівелюють справжню науку.«Ті 13 членів комісії сьогодні поставили знак рівності між справжніми кандидатами наук, які працюють над своїми роботами, і Кивою, який нічого спільного з наукою не має. Це нівелює будь-яку повагу, сприйняття суспільства до того, що називається вітчизняною наукою», — розповів ZAXID.NET Олександр.Наразі єдиним виходом Олександр Ябчанка бачить публічні протести. Він закликав інших кандидатів та докторів наук вчинити аналогічно і не йти на компроміси із совістю.Олександр Ябчанка — експерт з реформи системи охорони здоров’я, викладач на навчальних програмах Українського католицького університету. За освітою педіатр. У 2017 став радником міністерки охорони здоров'я Уляни Супрун, а у 2018 — речником міністерства охорони здоров’я України за її керівництва. У 2013 захистив кандидатську дисертацію у сфері педіатрії, гематології. Зараз навчається у Київській школі економіки на магістерській програмі «Публічна політика і врядування».Нагадаємо, народний депутат від «Опозиційної платформи за життя» Ілля Кива 26 квітня захистив дисертацію з державного управління на тему: «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)». Захист відбувся у державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості. Частину журналістів, які намагалися потрапити на захист кандидатської дисертації Киви, не впустили в приміщення нібито через карантинні обмеження. Під час захисту народний депутат не зміг відповісти на питання, пообіцявши надати відповідь у наступній науковій роботі.

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