У 2021 українці в 5 разів частіше одружувалися, ніж розлучалися





Про це йдеться в повідомленні Міністерства юстиції України, - пишуть



"У п'ять з половиною разів більше шлюбів ніж розлучень зареєстрували наші органи державної реєстрації актів цивільного стану протягом січня-березня цього року", – сказано в повідомленні.



Так, з початку року 37 120 пар українців оформили шлюб. Що стосується розлучень, то їх оформили 6 724 пари.



Як повідомляли Українські Новини, з падінням кількості шлюбів в Україні спостерігається скорочення народжуваності. За останні 5 років цей показник зменшився на 40%.



Крім того, наукове видання Lancet спрогнозувало, що до кінця століття населення України скоротитися на 68% і склало 17 млн осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У той час як за останні 30 років в Україні кількість шлюбів скоротилася в три рази, з початку 2021 роки українці в 5,5 раза частіше одружувалися, ніж оформляли розлучення.Про це йдеться в повідомленні Міністерства юстиції України, - пишуть Українські новини. "У п'ять з половиною разів більше шлюбів ніж розлучень зареєстрували наші органи державної реєстрації актів цивільного стану протягом січня-березня цього року", – сказано в повідомленні.Так, з початку року 37 120 пар українців оформили шлюб. Що стосується розлучень, то їх оформили 6 724 пари.Як повідомляли Українські Новини, з падінням кількості шлюбів в Україні спостерігається скорочення народжуваності. За останні 5 років цей показник зменшився на 40%.Крім того, наукове видання Lancet спрогнозувало, що до кінця століття населення України скоротитися на 68% і склало 17 млн осіб.

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