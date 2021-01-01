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У 2021 українці в 5 разів частіше одружувалися, ніж розлучалися

У 2021 українці в 5 разів частіше одружувалися, ніж розлучалися
У той час як за останні 30 років в Україні кількість шлюбів скоротилася в три рази, з початку 2021 роки українці в 5,5 раза частіше одружувалися, ніж оформляли розлучення.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства юстиції України, - пишуть Українські новини.

"У п'ять з половиною разів більше шлюбів ніж розлучень зареєстрували наші органи державної реєстрації актів цивільного стану протягом січня-березня цього року", – сказано в повідомленні.

Так, з початку року 37 120 пар українців оформили шлюб. Що стосується розлучень, то їх оформили 6 724 пари.

Як повідомляли Українські Новини, з падінням кількості шлюбів в Україні спостерігається скорочення народжуваності. За останні 5 років цей показник зменшився на 40%.

Крім того, наукове видання Lancet спрогнозувало, що до кінця століття населення України скоротитися на 68% і склало 17 млн осіб.

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Теги: Україна, одруження
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