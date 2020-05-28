У Луцьку хочуть зберегти єдину в громаді секцію велоспорту





Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив мер міста Ігор Поліщук.



Нагадаємо, із 1981 року в приміщенні колишньої синагоги облаштували спортшколу і фізкультурне товариство «Динамо». Цьогоріч спортшколу закрили, а приміщення передали



За словами Ігоря Поліщука, сьогодні, 27 квітня, відбулася зустріч з заслуженим тренером України, тренером Яни Беломоїної Віктором Ковальовим та заслуженим тренером України Валентиною Матвійчук-Жолнач.



У підсумку домовились про збереження спортшколи велоспорту, виділення 3,5 ставки ДЮСШ № 4 для працевлаштування тренерів та розгляд в перспективі бази «Спартак» ДЮСШ № 3 як тренувальної бази для секції велоспорту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок закриття спортшколи «Динамо» у Луцьку виникла загроза припинення діяльності єдиної в місті секції велоспорту.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив мер містаНагадаємо, із 1981 року в приміщенні колишньої синагоги облаштували спортшколу і фізкультурне товариство «Динамо». Цьогоріч спортшколу закрили, а приміщення передали у постійне безоплатне користування для потреб релігійної організації «Іудейська релігійна громада Ха Ба Д-Любавічі».За словами Ігоря Поліщука, сьогодні, 27 квітня, відбулася зустріч з заслуженим тренером України, тренеромта заслуженим тренером УкраїниУ підсумку домовились про збереження спортшколи велоспорту, виділення 3,5 ставки ДЮСШ № 4 для працевлаштування тренерів та розгляд в перспективі бази «Спартак» ДЮСШ № 3 як тренувальної бази для секції велоспорту.

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