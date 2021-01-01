Матюкав та шарпав за одяг: на Волині пасажир авто вчинив бійку з поліцейськими

Житель селища Голоби завдав тілесних ушкоджень поліцейському.Під час несення служби у селищі Голоби нарядом групи реагування патрульної поліції Ковельського районного управління поліції виявили кермувальника, який порушив правила дорожнього руху та на вимогу працівників поліції не зупинився, повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.Правоохоронці почали переслідувати правопорушника, та через декілька хвилин водій зупинив автомобіль «ВАЗ» на одній із вулиць селища.При спілкування з поліцейськими, 26-річний пасажир почав чинити опір, зокрема, вчинив бійку, виражався нецензурною лайкою та шарпав за формений одяг. Правопорушника затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Транспортний засіб вилучили. Триває слідство.Разом з тим, на 29-річного водія склали адміністративні протоколи за статтями 121-5 (Порушення правил користування ременями безпеки), 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та 122-4 (Залишення місця ДТП) Кодексу України про адміністративні правопорушення.