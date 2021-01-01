У луцькому парку створюють екоскульптури з обрізаного гілля. ВІДЕО
Сьогодні, 17:22
У Луцьку розпочався екологічний арт-пленер під назвою "Трансформація". Митці з художніх навчальних закладів з обрізаного гілля дерев створюють 10 скульптур у різних художніх стилях.
Про це йдеться у сюжеті "Суспільного".
Скульптури зроблені в основному з обрізаного гілля клена, віт верби, липи, берези, а також використовували такі елементи, як пісок, камінь, металеву арматуру тощо.
Ідея використати демонтовані гілки та галуззя в ландшафтному дизайні центрального парку належить волинській художниці Тетяні Мялковській. З її слів, на одній зі скульптур було більш як 1 мільйон гілочок, які склали та виклали з них цілі текстильні фрагменти.
Основна тема цих об’єктів – бути природніми, натуральними, підкреслювати свою ідентифікацію та берегти природу, говорить Тетяна Мялковська.
На вході в центральний парк з’явилася об’ємна кольорова рибина. Це скульптура митців однієї із творчих студій Луцька. Як розповіла її авторка – учасниця арт-пленеру, художниця Алла Жупанюк, композиція має назву Іхтіс і є символом християн.
Каже: в скульптурі закладена подвійна суть людини. Зі слів учасниці пленеру, у парку є багато водних каналів, тож фігура рибини матиме органічний вигляд.
Тема води присутня і в іншій скульптурі, яку створювала група киян на чолі з флористкою Ольгою Свириденко. Над скульптурою "Емоційний сплеск" працювали два тижні. Декораторка говорить: у фігурі намагалися передали весь спектр емоцій – від негативних до суперпозитивних.
Відкриття екологічного художнього пленера "Трансформація" відбудеться у четвер, 29 квітня, у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.
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Про це йдеться у сюжеті "Суспільного".
Скульптури зроблені в основному з обрізаного гілля клена, віт верби, липи, берези, а також використовували такі елементи, як пісок, камінь, металеву арматуру тощо.
Ідея використати демонтовані гілки та галуззя в ландшафтному дизайні центрального парку належить волинській художниці Тетяні Мялковській. З її слів, на одній зі скульптур було більш як 1 мільйон гілочок, які склали та виклали з них цілі текстильні фрагменти.
Основна тема цих об’єктів – бути природніми, натуральними, підкреслювати свою ідентифікацію та берегти природу, говорить Тетяна Мялковська.
На вході в центральний парк з’явилася об’ємна кольорова рибина. Це скульптура митців однієї із творчих студій Луцька. Як розповіла її авторка – учасниця арт-пленеру, художниця Алла Жупанюк, композиція має назву Іхтіс і є символом християн.
Каже: в скульптурі закладена подвійна суть людини. Зі слів учасниці пленеру, у парку є багато водних каналів, тож фігура рибини матиме органічний вигляд.
Тема води присутня і в іншій скульптурі, яку створювала група киян на чолі з флористкою Ольгою Свириденко. Над скульптурою "Емоційний сплеск" працювали два тижні. Декораторка говорить: у фігурі намагалися передали весь спектр емоцій – від негативних до суперпозитивних.
Відкриття екологічного художнього пленера "Трансформація" відбудеться у четвер, 29 квітня, у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.
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