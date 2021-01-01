У луцькому парку створюють екоскульптури з обрізаного гілля. ВІДЕО





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Скульптури зроблені в основному з обрізаного гілля клена, віт верби, липи, берези, а також використовували такі елементи, як пісок, камінь, металеву арматуру тощо.



Ідея використати демонтовані гілки та галуззя в ландшафтному дизайні центрального парку належить волинській художниці Тетяні Мялковській. З її слів, на одній зі скульптур було більш як 1 мільйон гілочок, які склали та виклали з них цілі текстильні фрагменти.



Основна тема цих об’єктів – бути природніми, натуральними, підкреслювати свою ідентифікацію та берегти природу, говорить Тетяна Мялковська.



На вході в центральний парк з’явилася об’ємна кольорова рибина. Це скульптура митців однієї із творчих студій Луцька. Як розповіла її авторка – учасниця арт-пленеру, художниця Алла Жупанюк, композиція має назву Іхтіс і є символом християн.



Каже: в скульптурі закладена подвійна суть людини. Зі слів учасниці пленеру, у парку є багато водних каналів, тож фігура рибини матиме органічний вигляд.



Тема води присутня і в іншій скульптурі, яку створювала група киян на чолі з флористкою Ольгою Свириденко. Над скульптурою "Емоційний сплеск" працювали два тижні. Декораторка говорить: у фігурі намагалися передали весь спектр емоцій – від негативних до суперпозитивних.



Відкриття екологічного художнього пленера "Трансформація" відбудеться у четвер, 29 квітня, у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку розпочався екологічний арт-пленер під назвою "Трансформація". Митці з художніх навчальних закладів з обрізаного гілля дерев створюють 10 скульптур у різних художніх стилях.Про це йдеться у сюжеті "Суспільного" Скульптури зроблені в основному з обрізаного гілля клена, віт верби, липи, берези, а також використовували такі елементи, як пісок, камінь, металеву арматуру тощо.Ідея використати демонтовані гілки та галуззя в ландшафтному дизайні центрального парку належить волинській художниціЗ її слів, на одній зі скульптур було більш як 1 мільйон гілочок, які склали та виклали з них цілі текстильні фрагменти.Основна тема цих об’єктів – бути природніми, натуральними, підкреслювати свою ідентифікацію та берегти природу, говорить Тетяна Мялковська.На вході в центральний парк з’явилася об’ємна кольорова рибина. Це скульптура митців однієї із творчих студій Луцька. Як розповіла її авторка – учасниця арт-пленеру, художницякомпозиція має назву Іхтіс і є символом християн.Каже: в скульптурі закладена подвійна суть людини. Зі слів учасниці пленеру, у парку є багато водних каналів, тож фігура рибини матиме органічний вигляд.Тема води присутня і в іншій скульптурі, яку створювала група киян на чолі з флористкоюНад скульптурою "Емоційний сплеск" працювали два тижні. Декораторка говорить: у фігурі намагалися передали весь спектр емоцій – від негативних до суперпозитивних.Відкриття екологічного художнього пленера "Трансформація" відбудеться у четвер, 29 квітня, у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.

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