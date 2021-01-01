Рада підтримала суд у смартфоні





За проголосував 261 депутат. Отже "Суду у смартфоні" Зеленського таки бути. Відповідна інформація з'явилася на порталі Верховної Ради, - пише



Система покликана підвищити ефективність діяльності судових органів у режимі реального часу, сказано в пояснювальній записці.



Йдеться про прискорення розгляду справ, автоматизацію роботи, перехід на електронні версії документів у судовому провадженні, оцифрування архівів.



Що передбачає документ

Власне створення системи "Суд у смартфоні". Закон регламентує створення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. З її допомогою буде забезпечено оборот матеріали та інформації у кримінальних процесах.



Головними завданнями Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи є:

• формування єдиного інформаційного простору для органів та установ системи правосуддя;

• міжвідомчого обігу інформації, обміну нею;

• забезпечення максимальної прозорості та відкритості системи правосуддя для суспільства;

• прискорення розгляду судових справ та проваджень;

• автоматизації роботи;

• переходу на електронні версії документів у судовому провадженні;

• оцифрування судових архівів тощо.



Цією інформацією в рамках кримінальних проваджень для реалізації своїх повноважень, прав та інтересів зможуть користуватися:

• слідчі;

• дізнавачі;

• прокурори;

• слідчі судді;

• суд;

• захисники та інші учасники кримінального провадження.



Особливості роботи системи електронного суду

Матеріали досудового розслідування у цій системі, будуть передаватися в електронній формі. Однак за рішенням слідчого, дізнавача, прокуратури, слідчого судді або суду вони можуть надаватися у паперовій формі. Підписані та узгоджені за допомогою електронного підпису документи у системі і їх копії в електронній та паперовій формі будуть визнаватися оригіналами.



Важливо. Несанкціоноване втручання у роботу "суду в смартфоні" буде каратися.



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