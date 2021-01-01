Рада підтримала суд у смартфоні
Сьогодні, 03:25
Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про поетапне впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.
За проголосував 261 депутат. Отже "Суду у смартфоні" Зеленського таки бути. Відповідна інформація з'явилася на порталі Верховної Ради, - пише КАНАЛ24.
Система покликана підвищити ефективність діяльності судових органів у режимі реального часу, сказано в пояснювальній записці.
Йдеться про прискорення розгляду справ, автоматизацію роботи, перехід на електронні версії документів у судовому провадженні, оцифрування архівів.
Що передбачає документ
Власне створення системи "Суд у смартфоні". Закон регламентує створення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. З її допомогою буде забезпечено оборот матеріали та інформації у кримінальних процесах.
Головними завданнями Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи є:
• формування єдиного інформаційного простору для органів та установ системи правосуддя;
• міжвідомчого обігу інформації, обміну нею;
• забезпечення максимальної прозорості та відкритості системи правосуддя для суспільства;
• прискорення розгляду судових справ та проваджень;
• автоматизації роботи;
• переходу на електронні версії документів у судовому провадженні;
• оцифрування судових архівів тощо.
Цією інформацією в рамках кримінальних проваджень для реалізації своїх повноважень, прав та інтересів зможуть користуватися:
• слідчі;
• дізнавачі;
• прокурори;
• слідчі судді;
• суд;
• захисники та інші учасники кримінального провадження.
Особливості роботи системи електронного суду
Матеріали досудового розслідування у цій системі, будуть передаватися в електронній формі. Однак за рішенням слідчого, дізнавача, прокуратури, слідчого судді або суду вони можуть надаватися у паперовій формі. Підписані та узгоджені за допомогою електронного підпису документи у системі і їх копії в електронній та паперовій формі будуть визнаватися оригіналами.
Важливо. Несанкціоноване втручання у роботу "суду в смартфоні" буде каратися.
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За проголосував 261 депутат. Отже "Суду у смартфоні" Зеленського таки бути. Відповідна інформація з'явилася на порталі Верховної Ради, - пише КАНАЛ24.
Система покликана підвищити ефективність діяльності судових органів у режимі реального часу, сказано в пояснювальній записці.
Йдеться про прискорення розгляду справ, автоматизацію роботи, перехід на електронні версії документів у судовому провадженні, оцифрування архівів.
Що передбачає документ
Власне створення системи "Суд у смартфоні". Закон регламентує створення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. З її допомогою буде забезпечено оборот матеріали та інформації у кримінальних процесах.
Головними завданнями Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи є:
• формування єдиного інформаційного простору для органів та установ системи правосуддя;
• міжвідомчого обігу інформації, обміну нею;
• забезпечення максимальної прозорості та відкритості системи правосуддя для суспільства;
• прискорення розгляду судових справ та проваджень;
• автоматизації роботи;
• переходу на електронні версії документів у судовому провадженні;
• оцифрування судових архівів тощо.
Цією інформацією в рамках кримінальних проваджень для реалізації своїх повноважень, прав та інтересів зможуть користуватися:
• слідчі;
• дізнавачі;
• прокурори;
• слідчі судді;
• суд;
• захисники та інші учасники кримінального провадження.
Особливості роботи системи електронного суду
Матеріали досудового розслідування у цій системі, будуть передаватися в електронній формі. Однак за рішенням слідчого, дізнавача, прокуратури, слідчого судді або суду вони можуть надаватися у паперовій формі. Підписані та узгоджені за допомогою електронного підпису документи у системі і їх копії в електронній та паперовій формі будуть визнаватися оригіналами.
Важливо. Несанкціоноване втручання у роботу "суду в смартфоні" буде каратися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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