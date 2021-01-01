вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Рада підтримала суд у смартфоні

Рада підтримала суд у смартфоні
Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про поетапне впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

За проголосував 261 депутат. Отже "Суду у смартфоні" Зеленського таки бути. Відповідна інформація з'явилася на порталі Верховної Ради, - пише КАНАЛ24.

Система покликана підвищити ефективність діяльності судових органів у режимі реального часу, сказано в пояснювальній записці.

Йдеться про прискорення розгляду справ, автоматизацію роботи, перехід на електронні версії документів у судовому провадженні, оцифрування архівів.

Що передбачає документ
Власне створення системи "Суд у смартфоні". Закон регламентує створення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. З її допомогою буде забезпечено оборот матеріали та інформації у кримінальних процесах.

Головними завданнями Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи є:
• формування єдиного інформаційного простору для органів та установ системи правосуддя;
• міжвідомчого обігу інформації, обміну нею;
• забезпечення максимальної прозорості та відкритості системи правосуддя для суспільства;
• прискорення розгляду судових справ та проваджень;
• автоматизації роботи;
• переходу на електронні версії документів у судовому провадженні;
• оцифрування судових архівів тощо.

Цією інформацією в рамках кримінальних проваджень для реалізації своїх повноважень, прав та інтересів зможуть користуватися:
• слідчі;
• дізнавачі;
• прокурори;
• слідчі судді;
• суд;
• захисники та інші учасники кримінального провадження.

Особливості роботи системи електронного суду
Матеріали досудового розслідування у цій системі, будуть передаватися в електронній формі. Однак за рішенням слідчого, дізнавача, прокуратури, слідчого судді або суду вони можуть надаватися у паперовій формі. Підписані та узгоджені за допомогою електронного підпису документи у системі і їх копії в електронній та паперовій формі будуть визнаватися оригіналами.

Важливо. Несанкціоноване втручання у роботу "суду в смартфоні" буде каратися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Суд у смартфоні, Верховна Рада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рада підтримала суд у смартфоні
Сьогодні, 03:25
Знову змінили правила отримання субсидій
Сьогодні, 02:42
Фестиваль «Волинська Голандія 2021» затримується: тюльпани не хочуть зацвітати
Сьогодні, 01:10
В Україні пропонують включити у прожитковий мінімум вартість мобільного зв'язку та інтернету
Сьогодні, 00:22
28 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Візит Разумкова в Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ Візит Разумкова в Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
21 квітень, 20:00
В Україні розширили права та обов'язки старост сіл В Україні розширили права та обов'язки старост сіл
16 квітень, 04:23
В Україні на рік відклали закриття шкіл-інтернатів В Україні на рік відклали закриття шкіл-інтернатів
14 квітень, 00:15
В Україні не скасували переведення годинників на літній час В Україні не скасували переведення годинників на літній час
19 березень, 17:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вперше у Луцьку може з'явитися пішохідна набережна, яка з'єднає кілька мікрорайонів. ФОТО
27 квітень, 19:58
 1
Рада підтримала суд у смартфоні
Сьогодні, 03:25
 0
Знову змінили правила отримання субсидій
Сьогодні, 02:42
 0
Фестиваль «Волинська Голандія 2021» затримується: тюльпани не хочуть зацвітати
Сьогодні, 01:10
 0
В Україні пропонують включити у прожитковий мінімум вартість мобільного зв'язку та інтернету
Сьогодні, 00:22
 0
Медіа
відео
1/8