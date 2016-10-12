У Луцьку затримали 19-річну дівчину, яка збувала наркотики. ФОТО
Сьогодні, 11:48
Поліцейські «на гарячому» спіймали 19-річну лучанку, яка збувала канабіс.
Затримали дівчину під час збуту «з рук в руки» наркотичних речовин. На місці події правоохоронці вилучили наркотики та гроші, здобуті незаконним шляхом, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Встановили, що дилерка мала два способи незаконної діяльності: збувала наркотики контактно та в одному із телеграм-каналів із продажу заборонених речовин виконувала функції закладчиці на території Луцька та Волинської області. Фігурантка щомісячно розповсюджувала близько 1 кг канабісу.
Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання наркозловмисниці поліцейські вилучили близько 1 кг канабісу, 10 г амфетаміну, 7 готових закладок з наркотиками, електронні ваги та пакети з маркуванням інтернет-крамниці. Усе це направили для проведення експертиз до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин за цінами «чорного ринку» становить майже 100 000 грн.
Жінку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішують питання про оголошення їй підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває.
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Затримали дівчину під час збуту «з рук в руки» наркотичних речовин. На місці події правоохоронці вилучили наркотики та гроші, здобуті незаконним шляхом, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Встановили, що дилерка мала два способи незаконної діяльності: збувала наркотики контактно та в одному із телеграм-каналів із продажу заборонених речовин виконувала функції закладчиці на території Луцька та Волинської області. Фігурантка щомісячно розповсюджувала близько 1 кг канабісу.
Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання наркозловмисниці поліцейські вилучили близько 1 кг канабісу, 10 г амфетаміну, 7 готових закладок з наркотиками, електронні ваги та пакети з маркуванням інтернет-крамниці. Усе це направили для проведення експертиз до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин за цінами «чорного ринку» становить майже 100 000 грн.
Жінку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішують питання про оголошення їй підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває.
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