У Луцьку пропонують ввести кримінальну відповідальність за співпрацю з Росією
Сьогодні, 16:17
Депутати Луцької міської ради звернулися до президента України, голови Верховної Ради України щодо підтримки законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораціонізм)».
Про це йшлося у середу, 28 квітня, під час сесії Луцькради.
За словами депутата Миколи Федіка, звернення стосується запровадження кримінальної відповідальності за співпрацю зі структурами з Російської Федерації.
Зокрема, «кримінал» просять встановлювати за:
- публічні заклики до державної зради;
- невизнання Росії агресором;
- свідому співпрацю з окупантом;
- виготовлення і розповсюдження матеріалів із закликами до колабораціонізму.
В країні 7-ий рік триває війна, нещодавно Луцьк проводжав в останню путь Героїв, що загинули на війні. Однак дехто з політиків продовжує заявляти, що війна – громадянська, співпрацюючи з російськими структурами.
«У зверненні вимагаємо прийняти законопроєкт і ввести кримінальну відповідальність за співпрацю з країною-агресором», - закликав обранець громади.
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Про це йшлося у середу, 28 квітня, під час сесії Луцькради.
За словами депутата Миколи Федіка, звернення стосується запровадження кримінальної відповідальності за співпрацю зі структурами з Російської Федерації.
Зокрема, «кримінал» просять встановлювати за:
- публічні заклики до державної зради;
- невизнання Росії агресором;
- свідому співпрацю з окупантом;
- виготовлення і розповсюдження матеріалів із закликами до колабораціонізму.
В країні 7-ий рік триває війна, нещодавно Луцьк проводжав в останню путь Героїв, що загинули на війні. Однак дехто з політиків продовжує заявляти, що війна – громадянська, співпрацюючи з російськими структурами.
«У зверненні вимагаємо прийняти законопроєкт і ввести кримінальну відповідальність за співпрацю з країною-агресором», - закликав обранець громади.
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