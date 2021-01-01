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Двоє довгожителів з Волині відзначили 90-літній ювілей

Двоє довгожителів з Волині відзначили 90-літній ювілей
На днях двоє мешканців Володимира-Волинського відзначили своє 90-річчя.

Про у йдеться у спільноті "Територіальний центр м. Володимир-Волинський" у фейсбуці.

Так, 25 квітня відсвяткувала своє 90-річчя мешканка Володимира-Волинського Адамович Марія Іванівна. Народилася п. Марія 1931 року в с. Чернявка (колись було таке село біля коритниці) Володимир-Волинського р-ну. Народилася в багатодітній сімї - 7 дітей. Троє дітей загинуло. Вона була найстарша з сестер, які вижили. Важко жилося в ті роки. Марія Іванівна закінчила школу та в 15 років пішла працювати на швейну фабрику, де і пропрацювала 35 років. В 55 років пішла на пенсію. В трудовій книжці Марії всього три записи: прийнято на роботу, підвищення кваліфікації та звільнено з роботи у зв’язку з виходом на пенсію.

У вівторок, 27 квітня, відзначив своє 90-річчя Пастощук Анатолій Леонтійович. Народився п. Анатолій 1931 року в с. Фалемичі в багатодітній родині – 6 братів та 2 сестри. Сестер вбили поляки. Потім війна, голод, холод. Коли згоріло все майно, залишились, хто в чому втік. Ще зовсім хлопчиськом пішов працювати до колгоспу. В 1957 році Анатолій Леонтійович почав працювати на швейній фабриці. Під час трудової діяльності закінчив школу. Потім пішов вчитися на кравця і 4 роки пропрацював в ательє. Потім працював на цукровому заводі, але змушений був звільнитись, аби доглядати онкохвору дружину. На сьогодні має 2-є дітей, 2-х внуків та правнучку.

Завідувачка відділення інноваційних та соціально-побутових послуг Ірина Переходько вручила ювілярам грошові премії та грамоти від голови Володимир-Волинської МТГ Ігоря Пальонки.

Двоє довгожителів з Волині відзначили 90-літній ювілей


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Теги: ювілей, Володимир-Волинський, дні народження
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