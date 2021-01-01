Закликав змінити межі кордону України: СБУ викрила інтернет-агітатора з Волині

Кіберфахівці СБУ заблокували діяльність розгалуженої мережі агітаторів, які поширювали через інтернет інформацію на шкоду державній безпеці України. Зловмисники намагалися штучно дестабілізувати ситуацію в різних регіонах країни напередодні травневих свят.Про це повідомляють на сайті СБУ.Слідчі органів безпеки повідомили про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України двом інтернет-агітаторам з Чернігівської та Волинської областей. Зловмисники агітували до дій, спрямованих на зміну меж державного кордону України.Також за матеріалами СБУ суд визнав винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 110 і ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України, двох пропагандистів з Волині та Сум. Встановили, що вони розповсюджували в мережі Інтернет публікації із антиконституційними закликами. Матеріали для своїх «статей» зловмисники брали з пропагандистських інтернет-видань РФ та сайтів незаконних збройних формувань.Кіберфахівці СБУ продовжують активну роботу із виявлення, фіксації та нейтралізації ворожих інформаційних операцій проти України, а також притягнення до відповідальності учасників цієї протиправної діяльності.