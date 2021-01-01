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Закликав змінити межі кордону України: СБУ викрила інтернет-агітатора з Волині

Закликав змінити межі кордону України: СБУ викрила інтернет-агітатора з Волині
Кіберфахівці СБУ заблокували діяльність розгалуженої мережі агітаторів, які поширювали через інтернет інформацію на шкоду державній безпеці України. Зловмисники намагалися штучно дестабілізувати ситуацію в різних регіонах країни напередодні травневих свят.

Про це повідомляють на сайті СБУ.

Слідчі органів безпеки повідомили про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України двом інтернет-агітаторам з Чернігівської та Волинської областей. Зловмисники агітували до дій, спрямованих на зміну меж державного кордону України.

Також за матеріалами СБУ суд визнав винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 110 і ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України, двох пропагандистів з Волині та Сум. Встановили, що вони розповсюджували в мережі Інтернет публікації із антиконституційними закликами. Матеріали для своїх «статей» зловмисники брали з пропагандистських інтернет-видань РФ та сайтів незаконних збройних формувань.

Кіберфахівці СБУ продовжують активну роботу із виявлення, фіксації та нейтралізації ворожих інформаційних операцій проти України, а також притягнення до відповідальності учасників цієї протиправної діяльності.

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Теги: СБУ, інтернет-агітатори, Волинь
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Посадити відразу них.Або на фронт тварюк хай там по Агітують!!!
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