Закликав змінити межі кордону України: СБУ викрила інтернет-агітатора з Волині
Сьогодні, 12:51
Кіберфахівці СБУ заблокували діяльність розгалуженої мережі агітаторів, які поширювали через інтернет інформацію на шкоду державній безпеці України. Зловмисники намагалися штучно дестабілізувати ситуацію в різних регіонах країни напередодні травневих свят.
Про це повідомляють на сайті СБУ.
Слідчі органів безпеки повідомили про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України двом інтернет-агітаторам з Чернігівської та Волинської областей. Зловмисники агітували до дій, спрямованих на зміну меж державного кордону України.
Також за матеріалами СБУ суд визнав винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 110 і ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України, двох пропагандистів з Волині та Сум. Встановили, що вони розповсюджували в мережі Інтернет публікації із антиконституційними закликами. Матеріали для своїх «статей» зловмисники брали з пропагандистських інтернет-видань РФ та сайтів незаконних збройних формувань.
Кіберфахівці СБУ продовжують активну роботу із виявлення, фіксації та нейтралізації ворожих інформаційних операцій проти України, а також притягнення до відповідальності учасників цієї протиправної діяльності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сайті СБУ.
Слідчі органів безпеки повідомили про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України двом інтернет-агітаторам з Чернігівської та Волинської областей. Зловмисники агітували до дій, спрямованих на зміну меж державного кордону України.
Також за матеріалами СБУ суд визнав винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 110 і ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України, двох пропагандистів з Волині та Сум. Встановили, що вони розповсюджували в мережі Інтернет публікації із антиконституційними закликами. Матеріали для своїх «статей» зловмисники брали з пропагандистських інтернет-видань РФ та сайтів незаконних збройних формувань.
Кіберфахівці СБУ продовжують активну роботу із виявлення, фіксації та нейтралізації ворожих інформаційних операцій проти України, а також притягнення до відповідальності учасників цієї протиправної діяльності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Посадити відразу них.Або на фронт тварюк хай там по Агітують!!!
Останні новини
Хто на Волині заробляє найбільше
Сьогодні, 13:21
Закликав змінити межі кордону України: СБУ викрила інтернет-агітатора з Волині
Сьогодні, 12:51
На водія кросовера, який у Володимирі збив опору вуличного освітлення, склали 4 протоколи
Сьогодні, 12:40
На Волині у водія на ходу загорівся автомобіль. ВІДЕО
Сьогодні, 12:25