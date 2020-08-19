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Став рекордним: на яку суму продали бурштину у Луцьку під час п'ятого аукціону

Став рекордним: на яку суму продали бурштину у Луцьку під час п'ятого аукціону
Під час аукціону продали 1428 кг 476 г бурштину на суму майже 39 мільйонів гривень, який видобуває КП «Волиньприродресурс».

V відкритий аукціон з продажу бурштину відбувся 30 квітня в приміщенні обласної ради, йдеться на сайті Волиньради.

На аукціоні були представлені 6 фракцій бурштину. За словами директора підприємства «Волиньприродресурс» Анатолія Капустюка, результати більш ніж приємні.

«До продажу ми готували 1477 кг 336 г бурштину, продали – 1428 кг 475 г. Тобто лишилися 48 кг 86г сонячного каміння, - розповів Анатолій Капустюк. – Але ці цифри без врахування наших великих фракцій по 500 кг, без екслюзивного пейзажного та білого бурштину. Загалом за сьогоднішній аукціон ми вторгували 38 млн 994 тис 675 грн».

До слова, в міжаукціонний період реалізували 306 кг бурштину на більш як на 3 млн грн. Як підкреслив керівник «Волиньприродресурсу», нинішній аукціон став рекордним, адже сьогодні виручили найбільшу суму з продажу бурштину.

«Компанія, яка сьогодні найбільше придбала сонячного каміння, - з Китаю. У минулому аукціоні вони брали участь та були задоволені якістю бурштину та співпрацею з нами. Сьогодні вони придбали бурштину майже 1200 кг», - розповів Анатолій Капустюк.

Голова обласної ради Григорій Недопад висловив сподівання, що після свят на рахунок КП «Волиньприродресурс» надійдуть кошти, а отже поповняться бюджети громад та обласна скарбниця.

«Це надзвичайно вдалий аукціон і ми переконані, що ще більш прибуткові продажі у КП «Волиньприродресурс» ще попереду. Це підприємство не тільки наповнює бюджет обласної ради, але й віддає частину прибутку в громади, - наголосив очільник депутатського корпусу. – Проведення таких аукціонів вже стало доброю традицією, яку ми будемо підтримувати».

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Теги: Луцьк, продаж бурштину, аукціон
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