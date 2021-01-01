Волинянин робить екзотичний масаж за допомогою королівського пітона. ВІДЕО

Сергій Сахарчук масажує людей з допомогою трирічного королівського пітона Ауди. Довжина плазуна – 1 метр 27 сантиметрів. Змія живе у чоловіка майже два місяці.



Фельдшер за освітою, 24-річний Сергій процедуру з плазуном спочатку випробував на собі, - пише



Під час масажу, каже чоловік, було внутрішнє хвилювання, адже відчував язик плазуна до вуха, носа та губ.



У минулому чоловік служив прикордонником. Коли повернувся до Володимира, зайнявся реабілітаційно-оздоровчим масажем. Пітон Ауда займався фотосесіями і не перший рік працює з людьми.



"Він знає їхній характер, запах, шкіру і для нього не є стресовим станом. Ця змія є ручна і вирощена у неволі. Він вже не може без контакту людини", – говорить масажист.



Королівського пітона Сергій викладає на тіло пацієнта. Процедура масажу триває пів години: п’ятнадцять хвилин на спині, інші п’ятнадцять – на шиї та обличчі.



Зі слів Сергія Сахарчука, змія є незвичайним зняттям стресу, оскільки приносить розслаблення.



"Відчувати тактильний дотик змії, коли скорочується м’яз, по спині, по тілу та по обличчю — це незвично і божественно", – говорить чоловік.



Для масажу рекомендується невелика змія розміром до двох метрів, - каже зоологиня Катерина Сухомлін. Додає, що плазун має бути обов'язково ситим.



"Малі змії роблять поверхневий масаж, а великі глибинний масаж. Якщо плазун лише повзає, шкоди йому не буде", – розповідає Катерина Сухомлін. Додає, якщо м’яти чи тримати за хвіст, то змія може вкусити людину, зокрема того, кого масажує.



Харчується королівський пітон раз у два тижні. Після цього впродовж тижня плазуна не турбують, аби процес перетравлення їжі відбувався у спокої. Сергій Сахарчук каже, що у планах завести ще кілька змій.





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