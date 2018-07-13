На Волині поліцейський брав гроші за безперешкодне перевезення лісу: як його покарали





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На початку червня 2020 року правоохоронець, перебуваючи на службі в селищі Ратне, домовився із перевізником лісодеревини про надання неправомірної вигоди за безперешкодне здійснення рейсів з перевезення деревини автомобілями територією Ратнівського району за кожен транспортний засіб.



Так, 27 липня минулого року обвинувачений на зустрічі з перевізником отримав від останнього хабар у розмірі 1 500 гривень за безперешкодне здійснення трьох рейсів.



У середині серпня від тої ж особи правоохоронець отримав 2 500 гривень. У той самий день його спіймали на хабарі. Незаконні дії обвинуваченого припинили працівники Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, та Управління Служби Безпеки України у Волинській області. Неправомірну вигоду у розмірі 2 500 гривень вилучили.



Чоловік вчинив кримінальне правопорушення за ст.368 ч. 1 КК України, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто дає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй влади та службового становища.



У травні 2021 року обвинувачений та прокурор уклали угоду, за умовами якої поліцейський повністю визнав свою вину. Також у договорі узгодили покарання у вигляді штрафу 20 400 гривень з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк два роки.



Суд визнав правоохоронця винним та затвердив угоду між обвинуваченим та прокурором. Також судді скасували арешт на майно чоловіка та повернули йому мобільний телефон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ратнівському районі поліцейський неодноразово брав хабарі від громадянина, який перевозив лісопродукцію, за безперешкодне перевезення деревини територією Ратнівського району.Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду.На початку червня 2020 року правоохоронець, перебуваючи на службі в селищі Ратне, домовився із перевізником лісодеревини про надання неправомірної вигоди за безперешкодне здійснення рейсів з перевезення деревини автомобілями територією Ратнівського району за кожен транспортний засіб.Так, 27 липня минулого року обвинувачений на зустрічі з перевізником отримав від останнього хабар у розмірі 1 500 гривень за безперешкодне здійснення трьох рейсів.У середині серпня від тої ж особи правоохоронець отримав 2 500 гривень. У той самий день його спіймали на хабарі. Незаконні дії обвинуваченого припинили працівники Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, та Управління Служби Безпеки України у Волинській області. Неправомірну вигоду у розмірі 2 500 гривень вилучили.Чоловік вчинив кримінальне правопорушення за ст.368 ч. 1 КК України, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто дає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй влади та службового становища.У травні 2021 року обвинувачений та прокурор уклали угоду, за умовами якої поліцейський повністю визнав свою вину. Також у договорі узгодили покарання у вигляді штрафу 20 400 гривень з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк два роки.Суд визнав правоохоронця винним та затвердив угоду між обвинуваченим та прокурором. Також судді скасували арешт на майно чоловіка та повернули йому мобільний телефон.

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