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На Волині поліцейський брав гроші за безперешкодне перевезення лісу: як його покарали

На Волині поліцейський брав гроші за безперешкодне перевезення лісу: як його покарали
У Ратнівському районі поліцейський неодноразово брав хабарі від громадянина, який перевозив лісопродукцію, за безперешкодне перевезення деревини територією Ратнівського району.

Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду.

На початку червня 2020 року правоохоронець, перебуваючи на службі в селищі Ратне, домовився із перевізником лісодеревини про надання неправомірної вигоди за безперешкодне здійснення рейсів з перевезення деревини автомобілями територією Ратнівського району за кожен транспортний засіб.

Так, 27 липня минулого року обвинувачений на зустрічі з перевізником отримав від останнього хабар у розмірі 1 500 гривень за безперешкодне здійснення трьох рейсів.

У середині серпня від тої ж особи правоохоронець отримав 2 500 гривень. У той самий день його спіймали на хабарі. Незаконні дії обвинуваченого припинили працівники Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, та Управління Служби Безпеки України у Волинській області. Неправомірну вигоду у розмірі 2 500 гривень вилучили.

Чоловік вчинив кримінальне правопорушення за ст.368 ч. 1 КК України, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто дає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй влади та службового становища.

У травні 2021 року обвинувачений та прокурор уклали угоду, за умовами якої поліцейський повністю визнав свою вину. Також у договорі узгодили покарання у вигляді штрафу 20 400 гривень з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк два роки.

Суд визнав правоохоронця винним та затвердив угоду між обвинуваченим та прокурором. Також судді скасували арешт на майно чоловіка та повернули йому мобільний телефон.

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Теги: Волинь, Ратне, поліцейський, хабар, лісопродукція, суд
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