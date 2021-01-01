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Луцька лікарка розповіла, яка температура тіла є нормальною та коли варто бити на сполох

Луцька лікарка розповіла, яка температура тіла є нормальною та коли варто бити на сполох
Сімейний лікар Ольга Бондар розповіла, яка температура тіла вважається нормою і коли варто звертатися до фахівців.

Про це у фейсбуці повідомляє КП "Луцький ЦПМСД".

За словами Ольги Бондар, нормальною температурою тіла вважають межі від 35°C до 37°C. За останніми даними, цей стандарт трохи «посунули» на позначки 35,9-37,2°C. Золотою серединою є температура 36,6°C.

Протягом доби температура людського тіла постійно змінюється. Вона знижується до 4 години та підвищується до 17 години. Зміни можуть коливатися від 0,1 градуса до 1-2 градусів.

Відносно норми температуру поділяють на:
Знижену – менше ніж 35 градусів
Нормальну – 35-37°С
Субфебрильну або трохи підвищену – 37-38°С
Фебрильну – 38-39°С
Піретичну 39-41°С
Гіперпіретичну – вище 41 °С.

Цікаво, але кожен з цих станів може бути як небезпечним, так і навпаки – абсолютно нормальним, каже лікарка.

Якщо температура занадто низька, це може свідчити про переохолодження, обмороження та ендокринні порушення. Проте, якщо ви вимірюєте її вночі або о 4-5 годині ранку, не дивуйтесь побачити позначку 35°С. В цей час організм іще знаходиться у стані «збереження енергії», наголошує Ольга Бондар.

Невелике підвищення до 37°С може свідчити про початок запального процесу або вказувати на приховану інфекцію. Але не звертайте увагу, якщо така температура є у «критичні жіночі дні» та під час овуляції.

Гіпертермія – стан небезпечний у будь-якому випадку. Проте в деяких ситуаціях він цілком очікуваний. Наприклад, якщо спортсмен-марафонець інтенсивно біжить протягом 2 годин, то на фініші його температурні показники легко сягають 40-41°С.

"А як щодо норми, запитаєте ви? Невже 36,6°С може становити небезпеку? Все залежить від “індивідуальної норми”. Якщо у людини протягом усього життя температура становить 35,9-36°С і вона прекрасно себе почуває, то підвищення до “золотого стандарту” має насторожити. Також стандарт не стосується дітей першого року життя, у яких нормою є показник 37,4°С.

Не забувайте, що на показники температури впливає спосіб її вимірювання. Принцип дії інфрачервоних та ртутних градусників різний, тому параметри можуть відрізнятися. Так само відрізняється температура у пахвовій ямці, вусі та роті", - зазначила сімейна лікарка.

Коли ж починати діяти
При зниженні температури на 1-2 градуси від норми варто звернутися до лікаря. Особливо якщо стан триває 1-3 доби.

При гарячці 38-39°С, яка часто спостерігається при вірусних захворюваннях та інфекціях, температуру слід збити в домашніх умовах. Для дітей жарознижувальний засіб рекомендовано прийняти при показниках 38°С і вище. Дорослим – при 38,5°С.

Якщо температура підскочила до 40 і не знижується від ібупрофену, панадолу, мефенамінової кислоти, треба викликати швидку. Особливо це стосується дітей.

Чого не слід робити при гарячці:
розтиратися алкоголем;
приймати аспірин;
лізти в холодну ванну.

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Теги: медицина, температура
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