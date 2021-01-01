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У луцькому пологовому привітали породіль з Днем матері і вручили подарунки. ФОТО

У луцькому пологовому привітали породіль з Днем матері і вручили подарунки. ФОТО
Мамам, які зі своїми малюками перебувають у луцькому пологовому будинку, вручили ортопедичні подушки-позиціонери.

Так адміністрація закладу вирішила привітати жінок, які цими днями народили у Луцьку своїх діток, з Днем матері, - пишуть Волинські новини.

Дехто з породіль уже готується до виписки, декого не так давно перевели з пологової зали. Анастасія днями народила свого первістка. Хлопчик і мама почуваються чудово. Новоспечена матуся каже, що дуже задоволена ставленням персоналу і щаслива, як все минуло.

«У пологовому до мене дуже гарно поставилися. Чесно кажучи, якби не акушерка, я б не знаю що б робила. Тому найголовніше – слухатися акушерку і все буде добре», - каже вона.
У луцькому пологовому привітали породіль з Днем матері і вручили подарунки. ФОТО

Щороку у другу неділю травня в Україні відзначають День матері. Цього року свято припало на 9 травня. Нині у Луцькому пологовому будинку перебувають 23 мами, які вже дочекалися зустрічі зі своїми малюками, двоє з них – у відділенні для інфікованих на COVID-19.

Працівники пологового будинку вирішили по-особливому привітати пацієнток, які днями народили малюків у їхньому закладі. Завдяки підтримці спонсорів для матусь придбали подарунки – подушки-позиціонери для комфортного годування малюків, розповідає керівник закладу Сергій Сябрук.
У луцькому пологовому привітали породіль з Днем матері і вручили подарунки. ФОТО

«Бути не просто мамою, а й хорошою мамою і лишатися нею не тільки в 18-20 а й у 60-70 років – це непроста робота. Сьогодні – дуже гарне свято, а наш пологовий безпосередньо причетний до нього, адже саме тут і стають мамами. Тож ми вирішили не бути осторонь і відзначити тих матусь, які нещодавно народили діток у нашому пологовому будинку. Хтось з них у нас уперше, хтось – вдруге чи й учетверте. Але щоразу ця подія – народження малюка – не менш особлива», - зазначив він.

Привітала молодих мам і заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк.

«Сьогодні особливий день. 9 травня - це і святковий день з присмаком скорботи, і цього року на цю дату припав День матері, тож не могла сьогодні не приїхати. Бо найбільше щастя кожної жінки – відчути радість материнства. Відчуття, коли ти вперше береш на руки свою крихітку, нічим не передати і не відтворити, якщо ти їх не пережив. Сьогодні вкотре хотілося по-доброму радіти разом з молодими матусями, бо вони мають таку нагоду тримати на руках своїх малюків», - зазначила вона.

З початку року у Луцькому пологовому побачили світ близько 540 діток. Лише за останній тиждень тут народилося 38 малюків.

Один малюк цього дня перебував у кювезі в реанімації. Подарунок вручили й його мамі, яка саме прийшла подивитися, як підростає її дитинка. Лікарі кажуть: дитинка вже добре набирає вагу, в стабільному стані. Тож скоро має опинитися в палаті разом з мамою. Тоді й зможуть скористатися подушкою.
У луцькому пологовому привітали породіль з Днем матері і вручили подарунки. ФОТО

До слова, у Луцькому пологовому будинку є ще одна традиція: мамі кожного сотого малюка теж вручають подарунок. Нещодавно уже вітали маму, яка народила 500-ту дитинку цього року в закладі.

У луцькому пологовому привітали породіль з Днем матері і вручили подарунки. ФОТО
У луцькому пологовому привітали породіль з Днем матері і вручили подарунки. ФОТО


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Теги: Луцьк, пологовий, День матері, подарунки
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