Погрожував вбивством: у Луцькому районі п'яний чоловік проник до оселі з пістолетом





Про це



Днями до поліції надійшло повідомлення про незаконне проникнення до володіння особи, погрози вбивством і стрільбу. За вказаною адресою негайно виїхали працівники СРПП відділення номер 3 та слідчо-оперативна група Луцького РУП.



Поліцейські на місці з’ясували, що 9 травня лучанин, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, проник на територію одного з житлових будинків в селі Боголюби, після чого погрожував власникам будинку та поліцейським фізичною розправою і вбивством, а, діставши предмет ззовні схожий на пістолет, здійснив декілька пострілів вгору.



Правоохоронці оперативно спрацювали та затримали фігуранта, вилучили предмет, ззовні схожий на пістолет, та відправили на експертизу до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.



За цим фактом відкрили кримінальне провадження, зловмиснику оголосили про підозру за ч.2 ст.162 КК України (Порушення недоторканості житла - карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років) та ч.1 ст.345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу - карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк).



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські оголосили підозру зухвалому зловмиснику, який проник до чужої оселі в Боголюбах та погрожував людям. Хулігана оперативно затримали відповідно до ст. 208 КПК України, йому вже оголосили про підозри за двома статтями Кримінального Кодексу.Про це повідомляє Луцьке районне управління поліції.Днями до поліції надійшло повідомлення про незаконне проникнення до володіння особи, погрози вбивством і стрільбу. За вказаною адресою негайно виїхали працівники СРПП відділення номер 3 та слідчо-оперативна група Луцького РУП.Поліцейські на місці з’ясували, що 9 травня лучанин, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, проник на територію одного з житлових будинків в селі Боголюби, після чого погрожував власникам будинку та поліцейським фізичною розправою і вбивством, а, діставши предмет ззовні схожий на пістолет, здійснив декілька пострілів вгору.Правоохоронці оперативно спрацювали та затримали фігуранта, вилучили предмет, ззовні схожий на пістолет, та відправили на експертизу до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.За цим фактом відкрили кримінальне провадження, зловмиснику оголосили про підозру за ч.2 ст.162 КК України (Порушення недоторканості житла - карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років) та ч.1 ст.345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу - карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк).Досудове розслідування триває.

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