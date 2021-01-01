Волинянина, якого неодноразово карали за домашнє насильство, знову судитимуть





Про це



Прокурори Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 37-річного жителя одного з сіл Ковельщини, який вчиняв домашнє насильство (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 126-1 КК України).



Слідство встановило, що від дій чоловіка потерпала його співмешканка.



Вживаючи алкоголь, домашній тиран, який неодноразово вже притягувався до відповідальності за такі дії, систематично чинив психологічне насильство над 46-річною жінкою, лаючись, погрожуючи, ображаючи, принижуючи та залякуючи її.



За усі ці дії чоловік відповідатиме перед судом.



Довідково: санкція ст. 126-1 КК України за домашнє насильство передбачає покарання у виді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.

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