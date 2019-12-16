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У Нововолинську організовують благодійну акцію на підтримку онкохворої 10-річної дівчинки

У Нововолинську організовують благодійну акцію на підтримку онкохворої 10-річної дівчинки
У суботу, 15 травня, на майдані Незалежності у Нововолинську відбудеться благодійна акція "Милосердя врятує світ". Захід організовують на підтримку десятирічної Анастасії Трофимюк, у якої виявили рак крові.

Про це повідомляють на офіційній сторінці міської ради.

Нагадаємо, нещодавно у 10-річної Насті з Нововолинська виявили гостру лейкемію. Дівчинка проходила діагностику в лікарні «Охматдит» у Києві. Родина збирається на консультацію у клініку в Туреччині.

Початок заходу о 13 годині. У програмі: благодійний забіг, аукціон, виставка-ярмарок, концерти, розваги для дітей.

Зібрані кошти підуть на лікування дівчинки.

У Нововолинську організовують благодійну акцію на підтримку онкохворої 10-річної дівчинки

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Теги: благодійна акція, Нововолинськ, рак, допомога
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