Дітей з хати виносили на руках: деталі отруєння сім'ї чадним газом у Ківерцях. ВІДЕО





Деталі інциденту повідомляє



Нагадаємо, напередодні усім членам сім’ї стало зле, діти почали втрачати свідомість. Батьки встигли винести їх з хати.



На місце викликали швидку. Двох дівчат 12 та 16 років, у важкому стані, відвезли до реанімації. У них в крові був перевищений рівень чадного газу, - розповів завідувач відділення анестезіології обласної дитячої лікарні Юрій Радчук.



Нині батьки – під дверима реанімації.



Мама Олена Хвець розповіла, що першій стало зле її старшій доньці, яка готувала вечерю на кухні. Згодом симптоми отруєння відчула уся родина. Діти втратили свідомість.



"Ми дітей почали виносити з хати просто надвір. Самі реально сповзали. Я просто скажу: в мене сходи вдома, я відкривала меншій дитині рот, кричала: дихай, дихай, а сама думала, що я зараз відключусь", – каже жінка.



Син втрапив до відділення педіатрії обласної дитячої лікарні. Олена Хвиць та її чоловік від госпіталізації відмовилися. Що стало причиною отруєння, родина не знає.



Як розповів Суспільному батько дітей Олег Хвиць, у неділю котел у їхньому будинку почав з перебоями нагрівати воду. Тому чоловік його відімкнув. За кілька годин потому родина відчула перші симптоми отруєння.



Зі слів речниці "Волиньгазу" Оксани Швець, щоб встановити причину отруєння, спеціалісти мають провести обстеження будинку. Це зможуть зробити, коли господарі будуть вдома.



Наразі стан дітей, які усю ніч були під крапельницями та киснем – покращився, – розповів лікар-анестезіолог Юрій Радчук. Дезінтоксикаційна терапія триває.



За коментарем Суспільне звернулося в обласне управління Нацполіції Волині. Зі слів речниці Ольги Бузулук, правоохоронці наразі з'ясовують обставини, але провадження не відкривали через відсутність складу злочину.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцях родина із двох дорослих та трьох дітей потрапила до лікарні з діагнозом "отруєння чадним газом".Деталі інциденту повідомляє "Суспільне Волині". Нагадаємо, напередодні усімБатьки встигли винести їх з хати.На місце викликали швидку. Двох дівчат 12 та 16 років, у важкому стані, відвезли до реанімації. У них в крові був перевищений рівень чадного газу, - розповів завідувач відділення анестезіології обласної дитячої лікарніНині батьки – під дверима реанімації.Мамарозповіла, що першій стало зле її старшій доньці, яка готувала вечерю на кухні. Згодом симптоми отруєння відчула уся родина. Діти втратили свідомість."Ми дітей почали виносити з хати просто надвір. Самі реально сповзали. Я просто скажу: в мене сходи вдома, я відкривала меншій дитині рот, кричала: дихай, дихай, а сама думала, що я зараз відключусь", – каже жінка.Син втрапив до відділення педіатрії обласної дитячої лікарні. Олена Хвиць та її чоловік від госпіталізації відмовилися. Що стало причиною отруєння, родина не знає.Як розповів Суспільному батько дітей, у неділю котел у їхньому будинку почав з перебоями нагрівати воду. Тому чоловік його відімкнув. За кілька годин потому родина відчула перші симптоми отруєння.Зі слів речниці "Волиньгазу", щоб встановити причину отруєння, спеціалісти мають провести обстеження будинку. Це зможуть зробити, коли господарі будуть вдома.Наразі стан дітей, які усю ніч були під крапельницями та киснем – покращився, – розповів лікар-анестезіолог. Дезінтоксикаційна терапія триває.За коментарем Суспільне звернулося в обласне управління Нацполіції Волині. Зі слів речниці, правоохоронці наразі з'ясовують обставини, але провадження не відкривали через відсутність складу злочину.

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