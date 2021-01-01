«Волинь» подарує фірмові шкарпетки та маски за вгаданий рахунок матчу





12 травня, відбудеться черговий матч «Волині» у Першій лізі, в якому команда прийме івано-франківське «Прикарпаття» у перенесеній грі 14-го туру, - йдеться на сторінці клубу.



"Цього разу – розігруємо приз від наших партнерів з компанії Joma Lutsk, а саме – набір з двох пар фірмових спортивних шкарпеток та фірмової маски", - йдеться у дописі.



Умови розіграшу прості – вболівальникам та підписникам офіційних соцмереж потрібно буде проявити себе, як футбольні оракули:



1. Бути підписником офіційних сторінок в



2. Залишити прогноз на матч «Волинь» - «Прикарпаття» у коментарях під відповідним постом. Зауважимо, що потрібно не лише вгадати рахунок, а й написати авторів голів у складі «Волині» (якщо згідно вашого прогнозу наша команда повинна забити голи).

Приклад прогнозу – «Волинь» - «Прикарпаття - 2:1 (Приндета, Протасов)



Нагадаємо, що перенесений матч 14-го туру Першої ліги між «Волинню» та «Прикарпаттям» відбудеться у середу, 12 травня, у Луцьку на стадіоні «Авангард» та розпочнеться о 17:00.

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