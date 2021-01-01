вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Волинь» подарує фірмові шкарпетки та маски за вгаданий рахунок матчу

«Волинь» подарує фірмові шкарпетки та маски за вгаданий рахунок матчу
У футбольному клубі «Волинь» знову розігрують фірмову продукцію серед найкращих прогнозистів.

12 травня, відбудеться черговий матч «Волині» у Першій лізі, в якому команда прийме івано-франківське «Прикарпаття» у перенесеній грі 14-го туру, - йдеться на сторінці клубу.

"Цього разу – розігруємо приз від наших партнерів з компанії Joma Lutsk, а саме – набір з двох пар фірмових спортивних шкарпеток та фірмової маски", - йдеться у дописі.

Умови розіграшу прості – вболівальникам та підписникам офіційних соцмереж потрібно буде проявити себе, як футбольні оракули:

1. Бути підписником офіційних сторінок в Instagram та Facebook, а також на сторінку наших партнерів - @jomalutsk.

2. Залишити прогноз на матч «Волинь» - «Прикарпаття» у коментарях під відповідним постом. Зауважимо, що потрібно не лише вгадати рахунок, а й написати авторів голів у складі «Волині» (якщо згідно вашого прогнозу наша команда повинна забити голи).
Приклад прогнозу – «Волинь» - «Прикарпаття - 2:1 (Приндета, Протасов)

Нагадаємо, що перенесений матч 14-го туру Першої ліги між «Волинню» та «Прикарпаттям» відбудеться у середу, 12 травня, у Луцьку на стадіоні «Авангард» та розпочнеться о 17:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, футбол
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна отримає від Світового банку 90 мільйонів доларів на вакцинацію
11 травень, 23:34
На Волині «чорні» археологи викопали снаряди часів Другої світової війни
11 травень, 22:59
«Волинь» подарує фірмові шкарпетки та маски за вгаданий рахунок матчу
11 травень, 22:27
Луцький депутат розповів, як пропонує реконструювати проспект Волі
11 травень, 21:46
Волинські велосипедистки завоювали 3 медалі чемпіонату України
11 травень, 21:16
Схожі новини
«Волинь» програла одному із аутсайдерів Першої ліги «Волинь» програла одному із аутсайдерів Першої ліги
07 травень, 22:14
Вперед, оракули: «Волинь» проводить конкурс прогнозистів на матч із «Кристалом» Вперед, оракули: «Волинь» проводить конкурс прогнозистів на матч із «Кристалом»
09 квітень, 22:58
«Волинь» переглядає колишнього українського збірника і ексгравця клубу із Серії А «Волинь» переглядає колишнього українського збірника і ексгравця клубу із Серії А
08 березень, 17:53
Тарас Михалик відновить кар'єру і гратиме за «Волинь» Тарас Михалик відновить кар'єру і гратиме за «Волинь»
17 лютий, 20:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Водні забави, змагання та смаколики: поблизу Луцька розпочалися «Дні відкритої води». ФОТО
11 травень, 09:46
 1
12 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Україна отримає від Світового банку 90 мільйонів доларів на вакцинацію
11 травень, 23:34
 0
На Волині «чорні» археологи викопали снаряди часів Другої світової війни
11 травень, 22:59
 0
«Волинь» подарує фірмові шкарпетки та маски за вгаданий рахунок матчу
11 травень, 22:27
 0
Медіа
відео
1/8