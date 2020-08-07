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В Україну йде спека: де і коли чекати +30 градусів

В Україну йде спека: де і коли чекати +30 градусів
В Україні початок наступного тижня супроводжуватиметься температурою до 30 градусів тепла, утім, дощі затримаються.

Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Дощова погода затримається в Україні і очікується й на початку наступного тижня. Різнитимуться лише регіони, де прогнозуються опади. Так, завтра, 13 травня, вночі на Закарпатті, в Карпатах, східних та північно-східних областях, вдень в західній частині короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, на Закарпатті до 12° тепла; вдень 14-19°, у східних та південно-східних областях 19-24°.

Уже 14-15 травня невеликі короткочасні дощі, місцями грози - у західних, північних та більшості центральних областей, на решті території без істотних опадів. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°; вдень 18-23°, у східних та місцями південних областях 24-29°.

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16 травня у західних областях, вдень і у південній частині та центральних областях, 17 травня на Правобережжі України, короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Температура вночі 10-16°, у західних областях 16 травня 5-10°, 17 травня 9-14°; вдень 21-27°, 17 травня на південному сході та сході країни місцями до 30°.

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Теги: Україна, спека, 30 градусів
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