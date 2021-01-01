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У чергах на кордоні з Польщею – 700 авто

У чергах на кордоні з Польщею – 700 авто
У чергах на українсько-польському кордоні перед пунктами пропуску станом на 9 годину 13 травня стоять 700 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України у фейсбуці.

Так, найбільші черги утворилися перед пунктом пропуску "Шегині". Там скупчилося 290 авто. Трохи менше - 200 автівок, стоять перед пунктом пропуску "Краківець".

Перед пунктом пропуску "Ягодин" стоять 60 авто, “Рава-Руська” - 60, “Грушів” - 90.

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Теги: черги, кордон, Польща
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