У чергах на кордоні з Польщею – 700 авто
Сьогодні, 09:24
У чергах на українсько-польському кордоні перед пунктами пропуску станом на 9 годину 13 травня стоять 700 автомобілів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України у фейсбуці.
Так, найбільші черги утворилися перед пунктом пропуску "Шегині". Там скупчилося 290 авто. Трохи менше - 200 автівок, стоять перед пунктом пропуску "Краківець".
Перед пунктом пропуску "Ягодин" стоять 60 авто, “Рава-Руська” - 60, “Грушів” - 90.
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України у фейсбуці.
Так, найбільші черги утворилися перед пунктом пропуску "Шегині". Там скупчилося 290 авто. Трохи менше - 200 автівок, стоять перед пунктом пропуску "Краківець".
Перед пунктом пропуску "Ягодин" стоять 60 авто, “Рава-Руська” - 60, “Грушів” - 90.
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