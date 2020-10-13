«Старий Луцьк» поступився «БІПі»: доля фіналу вирішиться через два дні



Про результат та перебіг матчу інформує



Перша чверть була малорезультативною. На двох команди набрали всього 20 очок. Трішки влучнішими протягом десятихвилин були господарі. Остаточний рахунок чверті «базером» закріпив Коцько – 11-9.



Починаючи з другої чверті відставання нашої команди зростало. Американські легіонери та Соловйов збільшували доробок «БІПи». Луцьк намагався відповідати, однак це виходило не завжди. Декілька очок своїй команді приніс Унгурян. Втім, чверть закінчилася за впевненої переваги команди з берегів Чорного моря 32-21.



Третя чверть, на жаль, нашій команді також не вдалася. Ревзін та Соловйов забезпечили своїй команді солідний відрив у рахунку: перевага одеситів перевалила за позначку у +20. Перед останньою чвертю підопічні Шаламова вели у рахунку 61-37.



Зачепитися за «камбек» в останній десятихвилинці нашій команді не вистачило сил. Зрештою, «Старий Луцьк – Університет» поступився одеській «БІПі» в четвертій півфінальній грі з рахунком 83:53 дозволивши зрівняти рахунок у серії – 2:2. Доля путівки у фінал вирішиться у Луцьку в п’ятій грі, яка відбудеться 15-го травня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 травня, відбувся четвертий матч півфінальної серії Чемпіонату України, у якому баскетбольний клуб «Старий Луцьк-Університет» зіграв проти одеської «БІПи».Про результат та перебіг матчу інформує пресслужба луцької команди.Перша чверть була малорезультативною. На двох команди набрали всього 20 очок. Трішки влучнішими протягом десятихвилин були господарі. Остаточний рахунок чверті «базером» закріпив– 11-9.Починаючи з другої чверті відставання нашої команди зростало. Американські легіонери тазбільшували доробок «БІПи». Луцьк намагався відповідати, однак це виходило не завжди. Декілька очок своїй команді приніс. Втім, чверть закінчилася за впевненої переваги команди з берегів Чорного моря 32-21.Третя чверть, на жаль, нашій команді також не вдалася.та Соловйов забезпечили своїй команді солідний відрив у рахунку: перевага одеситів перевалила за позначку у +20. Перед останньою чвертю підопічні Шаламова вели у рахунку 61-37.Зачепитися за «камбек» в останній десятихвилинці нашій команді не вистачило сил. Зрештою, «Старий Луцьк – Університет» поступився одеській «БІПі» в четвертій півфінальній грі з рахунком 83:53 дозволивши зрівняти рахунок у серії – 2:2. Доля путівки у фінал вирішиться у Луцьку в п’ятій грі, яка відбудеться 15-го травня.

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