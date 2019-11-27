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Кабмін погодив держрегулювання цін на пальне: якою має бути середня вартість бензину та дизеля

Кабмін погодив держрегулювання цін на пальне: якою має бути середня вартість бензину та дизеля
Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив постанову, якою вводять державне регулювання цін на пальне.

Про це інформує ТСН.

Зокрема, були ухвалені зміни урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 року. Згідно з новою редакцією документа, на період дії карантину будуть встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального (не вище 7 грн/літр) і бензину (не вище 5 грн/літр).

Водночас, середня вартість дизпального (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm), що включає митні платежі (акцизний податок та ПДВ), повинна розраховуватися на підставі даних Platts CIF NWE за попередній календарний місяць/декаду.

Здійснювати розрахунки пропонується зобов'язати НАК "Нафтогаз України", який надаватиме їх Мінекономіки не пізніше 3 числа кожного місяця, а інше – публікуватиме середні ціни одного літра ДП і бензину до 5 числа кожного місяця.

Згідно з цими розрахунками, середня ціна дизельного пального на травень з урахуванням граничної націнки має становити - 27,89 грн/л, бензину - 30,22 грн/л.

Як відомо, українські роздрібні мережі розпочали перегляд цін на пальне минулого тижня. Основна причина – зростання світових цін на нафту і нафтопродукти. Так, з початку квітня світові ціни на нафту виросли від 62 дол./бар. до 69 дол./бар., а нафтопродукти в Європі здорожчали на 7-1 1%.

Водночас дрібногуртові партії дизельного пального в Україні за аналогічний період здорожчали на 10 %, до 24,02 грн/л, бензину – на 8 %, до 26,56 грн/л і 27,42 грн/л за "двійку" і "п'ятірку" відповідно.

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Теги: пальне, ціни
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