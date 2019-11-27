Кабмін погодив держрегулювання цін на пальне: якою має бути середня вартість бензину та дизеля





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Зокрема, були ухвалені зміни урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 року. Згідно з новою редакцією документа, на період дії карантину будуть встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального (не вище 7 грн/літр) і бензину (не вище 5 грн/літр).



Водночас, середня вартість дизпального (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm), що включає митні платежі (акцизний податок та ПДВ), повинна розраховуватися на підставі даних Platts CIF NWE за попередній календарний місяць/декаду.



Здійснювати розрахунки пропонується зобов'язати НАК "Нафтогаз України", який надаватиме їх Мінекономіки не пізніше 3 числа кожного місяця, а інше – публікуватиме середні ціни одного літра ДП і бензину до 5 числа кожного місяця.



Згідно з цими розрахунками, середня ціна дизельного пального на травень з урахуванням граничної націнки має становити - 27,89 грн/л, бензину - 30,22 грн/л.



Як відомо, українські роздрібні мережі розпочали перегляд цін на пальне минулого тижня. Основна причина – зростання світових цін на нафту і нафтопродукти. Так, з початку квітня світові ціни на нафту виросли від 62 дол./бар. до 69 дол./бар., а нафтопродукти в Європі здорожчали на 7-1 1%.



Водночас дрібногуртові партії дизельного пального в Україні за аналогічний період здорожчали на 10 %, до 24,02 грн/л, бензину – на 8 %, до 26,56 грн/л і 27,42 грн/л за "двійку" і "п'ятірку" відповідно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив постанову, якою вводять державне регулювання цін на пальне.Про це інформує ТСН Зокрема, були ухвалені зміни урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 року. Згідно з новою редакцією документа, на період дії карантину будуть встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального (не вище 7 грн/літр) і бензину (не вище 5 грн/літр).Водночас, середня вартість дизпального (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm), що включає митні платежі (акцизний податок та ПДВ), повинна розраховуватися на підставі даних Platts CIF NWE за попередній календарний місяць/декаду.Здійснювати розрахунки пропонується зобов'язати НАК "Нафтогаз України", який надаватиме їх Мінекономіки не пізніше 3 числа кожного місяця, а інше – публікуватиме середні ціни одного літра ДП і бензину до 5 числа кожного місяця.Згідно з цими розрахунками, середня ціна дизельного пального на травень з урахуванням граничної націнки має становити -, бензину -Як відомо, українські роздрібні мережі розпочали перегляд цін на пальне минулого тижня. Основна причина – зростання світових цін на нафту і нафтопродукти. Так, з початку квітня світові ціни на нафту виросли від 62 дол./бар. до 69 дол./бар., а нафтопродукти в Європі здорожчали на 7-1 1%.Водночас дрібногуртові партії дизельного пального в Україні за аналогічний період здорожчали на 10 %, до 24,02 грн/л, бензину – на 8 %, до 26,56 грн/л і 27,42 грн/л за "двійку" і "п'ятірку" відповідно.

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