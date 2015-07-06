У Луцьку почнуть лідвідовувати торгівлю з автомобілів біля Завокзального ринку





Про це



Як інформують, щодо водіїв будуть вживатися заходи адміністративного впливу, зокрема за ст. 152 та 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення, норми яких передбачають накладення штрафу відповідно: від 340 до 1360 грн та 119 грн з вилученням предметів торгівлі.



Нагадаємо, у Луцьку створили робочу групу з питань виявлення та припинення стихійної торгівлі з автомобілів. Йдеться про ділянку поблизу "Пасажу" на Завокзальному ринку. Тих, хто торгує з автомобілів на тротуарах і прилеглій парковці, хочуть переселити на Новий ринок.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 25 травня департамент муніципальної варти Луцької міської ради розпочинає роботу щодо ліквідації торгівлі з автомобілів на денних парковках на вул. Карпенка Карого, 1а та тимчасових стоянок авто, що навпроти автостанції №1.Про це повідомляють на офіційній сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради.Як інформують, щодо водіїв будуть вживатися заходи адміністративного впливу, зокрема за ст. 152 та 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення, норми яких передбачають накладення штрафу відповідно: від 340 до 1360 грн та 119 грн з вилученням предметів торгівлі.Нагадаємо, у Луцьку створили робочуЙдеться про ділянку поблизу "Пасажу" на Завокзальному ринку. Тих, хто торгує з автомобілів на тротуарах і прилеглій парковці,

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