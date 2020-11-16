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З Волині пустили поїзд до моря

З Волині пустили поїзд до моря
Новий літній поїзд поїзд сполученням Ковель — Миколаїв сьогодні, 14 травня, відправився у перший рейс.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Інформують, що поїзд №188П відправлятиметься по парних числах із Ковеля о 10:14 і курсуватиме через станції Луцьк, Рівне, Кривий Ріг та Херсон. Прибуття в Миколаїв відбуватиметься о 10:13.

Зворотно по непарних числах із Миколаєва поїзд №188Ш почне курсувати з 15 травня. Час відправлення – 14:34, прибуття до Ковеля о 13:36.

Зауважимо, що у період пандемії та складнощів з перетинанням кордонів морські міста Херсон та Миколаїв, до яких курсує потяг, зможуть стати для когось альтернативою.

Усім пасажирам нагадують про важливість суворого дотримання маскового режиму в дорозі.

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Теги: Ковель, Миколаїв, рейс, поїзд, варте уваги
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