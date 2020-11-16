З Волині пустили поїзд до моря
Сьогодні, 17:11
Новий літній поїзд поїзд сполученням Ковель — Миколаїв сьогодні, 14 травня, відправився у перший рейс.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Інформують, що поїзд №188П відправлятиметься по парних числах із Ковеля о 10:14 і курсуватиме через станції Луцьк, Рівне, Кривий Ріг та Херсон. Прибуття в Миколаїв відбуватиметься о 10:13.
Зворотно по непарних числах із Миколаєва поїзд №188Ш почне курсувати з 15 травня. Час відправлення – 14:34, прибуття до Ковеля о 13:36.
Зауважимо, що у період пандемії та складнощів з перетинанням кордонів морські міста Херсон та Миколаїв, до яких курсує потяг, зможуть стати для когось альтернативою.
Усім пасажирам нагадують про важливість суворого дотримання маскового режиму в дорозі.
Головне зображення ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Інформують, що поїзд №188П відправлятиметься по парних числах із Ковеля о 10:14 і курсуватиме через станції Луцьк, Рівне, Кривий Ріг та Херсон. Прибуття в Миколаїв відбуватиметься о 10:13.
Зворотно по непарних числах із Миколаєва поїзд №188Ш почне курсувати з 15 травня. Час відправлення – 14:34, прибуття до Ковеля о 13:36.
Зауважимо, що у період пандемії та складнощів з перетинанням кордонів морські міста Херсон та Миколаїв, до яких курсує потяг, зможуть стати для когось альтернативою.
Усім пасажирам нагадують про важливість суворого дотримання маскового режиму в дорозі.
Головне зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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