Важкоатлетки з Волині завоювали низку медалей на чемпіонаті України
17 травень, 22:54
Волинські спортсменки завоювали медалі різного гатунку на чемпіонаті України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 17 років.
Змагання відбувалися у Дніпрі 11-16 травня 2021 року. Про це йдеться на сайті управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
На змаганнях волинські важкоатлетки показали чудові результати та додали до медального доробку Волині низку медалей.
Зокрема, золоту медаль здобула вихованка ШВСМ Дарина Сахарук у ваговій категорії 59 кг, у сумі двоборства підкоривши 160 кг. Тренує переможницю Стаднюк Ю.В.
Золото також виборола Олександра Чмух у ваговій категорії 55 кг, у сумі двоборства осиливши 130 кг.
Срібну медаль здобула Катерина Малащук у ваговій категорії 40 кг, у сумі двоборства взявши 87 кг.
Бронзовою призеркою стала Софія Козак у ваговій категорії 64 кг, підкоривши 139 кг у сумі поштовх-ривок.
Спортсменки є вихованками Камінь-Каширської ДЮСШ та тренуються у Андруся В.В. та Андруся Б.В.
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Змагання відбувалися у Дніпрі 11-16 травня 2021 року. Про це йдеться на сайті управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
На змаганнях волинські важкоатлетки показали чудові результати та додали до медального доробку Волині низку медалей.
Зокрема, золоту медаль здобула вихованка ШВСМ Дарина Сахарук у ваговій категорії 59 кг, у сумі двоборства підкоривши 160 кг. Тренує переможницю Стаднюк Ю.В.
Золото також виборола Олександра Чмух у ваговій категорії 55 кг, у сумі двоборства осиливши 130 кг.
Срібну медаль здобула Катерина Малащук у ваговій категорії 40 кг, у сумі двоборства взявши 87 кг.
Бронзовою призеркою стала Софія Козак у ваговій категорії 64 кг, підкоривши 139 кг у сумі поштовх-ривок.
Спортсменки є вихованками Камінь-Каширської ДЮСШ та тренуються у Андруся В.В. та Андруся Б.В.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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