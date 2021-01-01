Важкоатлетки з Волині завоювали низку медалей на чемпіонаті України

Волинські спортсменки завоювали медалі різного гатунку на чемпіонаті України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 17 років.Змагання відбувалися у Дніпрі 11-16 травня 2021 року. Про це йдеться на сайті управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.На змаганнях волинські важкоатлетки показали чудові результати та додали до медального доробку Волині низку медалей.Зокрема, золоту медаль здобула вихованка ШВСМу ваговій категорії 59 кг, у сумі двоборства підкоривши 160 кг. Тренує переможницю Стаднюк Ю.В.Золото також виборолау ваговій категорії 55 кг, у сумі двоборства осиливши 130 кг.Срібну медаль здобулау ваговій категорії 40 кг, у сумі двоборства взявши 87 кг.Бронзовою призеркою сталау ваговій категорії 64 кг, підкоривши 139 кг у сумі поштовх-ривок.Спортсменки є вихованками Камінь-Каширської ДЮСШ та тренуються у Андруся В.В. та Андруся Б.В.