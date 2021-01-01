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Важкоатлетки з Волині завоювали низку медалей на чемпіонаті України

Важкоатлетки з Волині завоювали низку медалей на чемпіонаті України
Волинські спортсменки завоювали медалі різного гатунку на чемпіонаті України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 17 років.

Змагання відбувалися у Дніпрі 11-16 травня 2021 року. Про це йдеться на сайті управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

На змаганнях волинські важкоатлетки показали чудові результати та додали до медального доробку Волині низку медалей.

Зокрема, золоту медаль здобула вихованка ШВСМ Дарина Сахарук у ваговій категорії 59 кг, у сумі двоборства підкоривши 160 кг. Тренує переможницю Стаднюк Ю.В.

Золото також виборола Олександра Чмух у ваговій категорії 55 кг, у сумі двоборства осиливши 130 кг.

Срібну медаль здобула Катерина Малащук у ваговій категорії 40 кг, у сумі двоборства взявши 87 кг.

Бронзовою призеркою стала Софія Козак у ваговій категорії 64 кг, підкоривши 139 кг у сумі поштовх-ривок.

Спортсменки є вихованками Камінь-Каширської ДЮСШ та тренуються у Андруся В.В. та Андруся Б.В.

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Теги: Волинь, спорт
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