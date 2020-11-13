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Рада ухвалила закон про продаж землі за новими правилами

Рада ухвалила закон про продаж землі за новими правилами
Раніше земельні аукціони проходили з фізичною присутністю учасників і підняттям табличок зі ставками.

Про це пише УНІАН.
Верховна Рада прийняла закон про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності, а також прав оренди на них через електронні аукціони.

За прийняття законопроекту №2195 у другому читанні та в цілому проголосували 272 народних депутати при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Зазначимо, що до другого читання законопроекту було подано 776 поправок.

Як зазначено в пояснювальній записці до документа, зараз аукціони з продажу землі проходять в застарілій формі – з фізичною присутністю учасників, підняттям табличок зі ставками й т.ін. При цьому електронні аукціони вже довели свою ефективність в ході продажу об'єктів малої приватизації, а також дозволили збільшити вартість цих лотів в рази.

"Крім цього, продаж і передача в користування земельних ділянок через електронні торги забезпечить прозорість процедур, оскільки суб'єктивний вплив на земельні торги буде мінімізовано і замінено автоматичними діями електронної системи", – йдеться в записці.

З набранням закону чинності земельні онлайн-торги будуть проводитися в єдиній електронній торговельній системі в режимі реального часу. За підсумками аукціонів укладатиметься договір купівлі-продажу, оренди, права на забудову (суперфіцію) або довгострокової оренди (емфітевзису) земельної ділянки з переможцем торгів, який запропонував найвищу ціну.

Також зміниться розмір гарантійного внеску за лотом, який становитиме не менше 30 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки або стартового розміру річної плати за користування ділянкою.

Закон набуде чинності з дня його офіційного опублікування.

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Теги: продаж землі, ВР
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