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Сім'ям з Луцька, де виховують дітей з інвалідністю, виплатять матеріальну допомогу

Сім'ям з Луцька, де виховують дітей з інвалідністю, виплатять матеріальну допомогу
Сім'ям з Луцька, де виховують дітей з інвалідністю, виплатять матеріальну допомогу до Міжнародного дня захисту дітей.

Про це йдеться у розпорядженні міського голови Луцька Ігоря Поліщука.

У зв’язку з відзначенням 1 червня Міжнародного дня захисту дітей та з метою підтримки сімей, на утриманні яких знаходиться двоє дітей з інвалідністю, їм виплатять допомогу.

Загалом по 1200 гривень отримають 26 сімей. Нададуть допомогу за рахунок коштів, передбачених бюджетом Луцької міської територіальної громади на 2021 рік на соціальні виплати.

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Теги: гроші, допомога, діти
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