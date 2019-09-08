Сім'ям з Луцька, де виховують дітей з інвалідністю, виплатять матеріальну допомогу
Сьогодні, 13:20
Сім'ям з Луцька, де виховують дітей з інвалідністю, виплатять матеріальну допомогу до Міжнародного дня захисту дітей.
Про це йдеться у розпорядженні міського голови Луцька Ігоря Поліщука.
У зв’язку з відзначенням 1 червня Міжнародного дня захисту дітей та з метою підтримки сімей, на утриманні яких знаходиться двоє дітей з інвалідністю, їм виплатять допомогу.
Загалом по 1200 гривень отримають 26 сімей. Нададуть допомогу за рахунок коштів, передбачених бюджетом Луцької міської територіальної громади на 2021 рік на соціальні виплати.
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Про це йдеться у розпорядженні міського голови Луцька Ігоря Поліщука.
У зв’язку з відзначенням 1 червня Міжнародного дня захисту дітей та з метою підтримки сімей, на утриманні яких знаходиться двоє дітей з інвалідністю, їм виплатять допомогу.
Загалом по 1200 гривень отримають 26 сімей. Нададуть допомогу за рахунок коштів, передбачених бюджетом Луцької міської територіальної громади на 2021 рік на соціальні виплати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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