Сім'ям з Луцька, де виховують дітей з інвалідністю, виплатять матеріальну допомогу до Міжнародного дня захисту дітей.Про це йдеться у розпорядженні міського голови ЛуцькаУ зв’язку з відзначенням 1 червня Міжнародного дня захисту дітей та з метою підтримки сімей, на утриманні яких знаходиться двоє дітей з інвалідністю, їм виплатять допомогу.Загалом по 1200 гривень отримають 26 сімей. Нададуть допомогу за рахунок коштів, передбачених бюджетом Луцької міської територіальної громади на 2021 рік на соціальні виплати.