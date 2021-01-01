Не будуть умовою для вільного пересуваннями країнами Європи: назвали дату введення COVID-паспортів у ЄС
Сьогодні, 11:18
У Європейському Союзі з 1 липня введуть сертифікати вакцинації від коронавірусу (COVID-19), які надаватимуть в цифровому форматі. Також буде діяти паперовий варіант.
Про це пише Обозреватель.
Як повідомляє пресслужба Європарламенту, свідоцтво міститиме три види сертифікатів: вакцинації, негативного тесту або підтвердження того, що людина перехворіла на COVID-19 і одужала.
У Європарламенті підкреслили, що COVID-сертифікат не вважатиметься документом, необхідним для подорожей, і не стане умовою для вільного пересування в ЄС.
"Щодо носіїв COVID-сертифіката не повинні застосовуватися додаткові обмеження на поїздки, такі як карантин, самоізоляція або тестування", – йдеться в повідомленні.
Сертифікати ЄС повинні видавати після щеплення будь-якою з вакцин, а не тільки тих, що зареєстровані на території ЄС. Документ діятиме 12 місяців.
Водночас країни ЄС будуть самостійно ухвалювати рішення про визнання або невизнання сертифікатів, виданих в інших державах ЄС, із неавторизованими європейським лікарським регулятором вакцинами.
Відзначимо, що Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) схвалило застосування вакцин від Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.
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Про це пише Обозреватель.
Як повідомляє пресслужба Європарламенту, свідоцтво міститиме три види сертифікатів: вакцинації, негативного тесту або підтвердження того, що людина перехворіла на COVID-19 і одужала.
У Європарламенті підкреслили, що COVID-сертифікат не вважатиметься документом, необхідним для подорожей, і не стане умовою для вільного пересування в ЄС.
"Щодо носіїв COVID-сертифіката не повинні застосовуватися додаткові обмеження на поїздки, такі як карантин, самоізоляція або тестування", – йдеться в повідомленні.
Сертифікати ЄС повинні видавати після щеплення будь-якою з вакцин, а не тільки тих, що зареєстровані на території ЄС. Документ діятиме 12 місяців.
Водночас країни ЄС будуть самостійно ухвалювати рішення про визнання або невизнання сертифікатів, виданих в інших державах ЄС, із неавторизованими європейським лікарським регулятором вакцинами.
Відзначимо, що Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) схвалило застосування вакцин від Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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