Не будуть умовою для вільного пересуваннями країнами Європи: назвали дату введення COVID-паспортів у ЄС





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Як повідомляє пресслужба Європарламенту, свідоцтво міститиме три види сертифікатів: вакцинації, негативного тесту або підтвердження того, що людина перехворіла на COVID-19 і одужала.



У Європарламенті підкреслили, що COVID-сертифікат не вважатиметься документом, необхідним для подорожей, і не стане умовою для вільного пересування в ЄС.



"Щодо носіїв COVID-сертифіката не повинні застосовуватися додаткові обмеження на поїздки, такі як карантин, самоізоляція або тестування", – йдеться в повідомленні.



Сертифікати ЄС повинні видавати після щеплення будь-якою з вакцин, а не тільки тих, що зареєстровані на території ЄС. Документ діятиме 12 місяців.



Водночас країни ЄС будуть самостійно ухвалювати рішення про визнання або невизнання сертифікатів, виданих в інших державах ЄС, із неавторизованими європейським лікарським регулятором вакцинами.



Відзначимо, що Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) схвалило застосування вакцин від Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Європейському Союзі з 1 липня введуть сертифікати вакцинації від коронавірусу (COVID-19), які надаватимуть в цифровому форматі. Також буде діяти паперовий варіант.Про це пише Обозреватель Як повідомляє пресслужба Європарламенту, свідоцтво міститиме три види сертифікатів: вакцинації, негативного тесту або підтвердження того, що людина перехворіла на COVID-19 і одужала.У Європарламенті підкреслили, що"Щодо носіїв COVID-сертифіката не повинні застосовуватися додаткові обмеження на поїздки, такі як карантин, самоізоляція або тестування", – йдеться в повідомленні.Сертифікати ЄС повинні видавати після щеплення будь-якою з вакцин, а не тільки тих, що зареєстровані на території ЄС. Документ діятиме 12 місяців.Водночас країни ЄС будуть самостійно ухвалювати рішення про визнання або невизнання сертифікатів, виданих в інших державах ЄС, із неавторизованими європейським лікарським регулятором вакцинами.Відзначимо, що Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) схвалило застосування вакцин від Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.

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