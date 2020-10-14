У лавах волинських патрульних – нові працівники. ФОТО





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До того ж, слухач із управління патрульної поліції Волині був відзначений як кращий слухач одного з навчальних циклів.



Привітати випускників приїхав заступник начальника УПП у Волинській області Дмитро Мокич. Він мотивував випускників бути дисциплінованими, пам’ятати про присягу, віддано та сумлінно служити народу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 21 травня, в Рівненській академії патрульної поліції семеро слухачів із Волині склали присягу на вірність українському народу та отримали жетони поліцейського.Пр це повідомляє пресслужба патрульно поліції у Волинській області.До того ж, слухач із управління патрульної поліції Волині був відзначений як кращий слухач одного з навчальних циклів.Привітати випускників приїхав заступник начальника УПП у Волинській областіВін мотивував випускників бути дисциплінованими, пам’ятати про присягу, віддано та сумлінно служити народу України.

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