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У лавах волинських патрульних – нові працівники. ФОТО

У лавах волинських патрульних – нові працівники. ФОТО
Сьогодні, 21 травня, в Рівненській академії патрульної поліції семеро слухачів із Волині склали присягу на вірність українському народу та отримали жетони поліцейського.

Пр це повідомляє пресслужба патрульно поліції у Волинській області.

До того ж, слухач із управління патрульної поліції Волині був відзначений як кращий слухач одного з навчальних циклів.

Привітати випускників приїхав заступник начальника УПП у Волинській області Дмитро Мокич. Він мотивував випускників бути дисциплінованими, пам’ятати про присягу, віддано та сумлінно служити народу України.

У лавах волинських патрульних – нові працівники. ФОТО
У лавах волинських патрульних – нові працівники. ФОТО
У лавах волинських патрульних – нові працівники. ФОТО
У лавах волинських патрульних – нові працівники. ФОТО

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Теги: патрульна поліція Волині, поповнення
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