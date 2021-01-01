Волинські легкоатлети повернулися з чемпіонату України з 8 медалями і новим національним рекордом.ФОТО





Про це інформує управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.



Золоті медалі вибороли: Тарас Корецький у спортивній ходьбі на 10000 м та Валерія Шоломіцька у спортивній ходьбі на 10000 м - вихованці Любешівської ДЮСШ.



Яна Боровець у бігові на 1500 м - учениця КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради.



Срібні нагороди здобули Марія Алєйнікова у стрибках у висоту - учениця Володимир-Волинської ДЮСШ та Юлія Шатохіна у метанні молота - вихованка ОДЮСШ.



Бронзові місця п’єдесталу посіли Євгеній Літвін у метанні молота - учень ОДЮСШ, Людмила Шпак у стрибках у висоту - Нововолинська ДЮСШ та Юлія Петрик у бігові на 1500 м з Любешівської ДЮСШ.



Зауважимо, що 20 травня на чемпіонаті України Валерія Шоломіцька встановила новий національний рекорд серед юніорів на дистанції 10000 метрів. Відтепер нове досягнення становить 46:20.91 хв.



У загальнокомандному заліку Волинська область посіла 10 місце серед 25 команд України.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20-21 травня у Львові відбувся Командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів. На змаганнях волинські легкоатлети поповнили скарбничку області низкою медалей різного ґатунку.Про це інформує управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.Золоті медалі вибороли:у спортивній ходьбі на 10000 м тау спортивній ходьбі на 10000 м - вихованці Любешівської ДЮСШ.у бігові на 1500 м - учениця КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради.Срібні нагороди здобулиу стрибках у висоту - учениця Володимир-Волинської ДЮСШ тау метанні молота - вихованка ОДЮСШ.Бронзові місця п’єдесталу посілиу метанні молота - учень ОДЮСШ,у стрибках у висоту - Нововолинська ДЮСШ тау бігові на 1500 м з Любешівської ДЮСШ.Зауважимо, що 20 травня на чемпіонаті України Валерія Шоломіцька встановила новий національний рекорд серед юніорів на дистанції 10000 метрів. Відтепер нове досягнення становить 46:20.91 хв.У загальнокомандному заліку Волинська область посіла 10 місце серед 25 команд України.

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