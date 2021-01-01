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Волинські легкоатлети повернулися з чемпіонату України з 8 медалями і новим національним рекордом.ФОТО

Волинські легкоатлети повернулися з чемпіонату України з 8 медалями і новим національним рекордом.ФОТО
20-21 травня у Львові відбувся Командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів. На змаганнях волинські легкоатлети поповнили скарбничку області низкою медалей різного ґатунку.

Про це інформує управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.

Золоті медалі вибороли: Тарас Корецький у спортивній ходьбі на 10000 м та Валерія Шоломіцька у спортивній ходьбі на 10000 м - вихованці Любешівської ДЮСШ.

Яна Боровець у бігові на 1500 м - учениця КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради.

Срібні нагороди здобули Марія Алєйнікова у стрибках у висоту - учениця Володимир-Волинської ДЮСШ та Юлія Шатохіна у метанні молота - вихованка ОДЮСШ.

Бронзові місця п’єдесталу посіли Євгеній Літвін у метанні молота - учень ОДЮСШ, Людмила Шпак у стрибках у висоту - Нововолинська ДЮСШ та Юлія Петрик у бігові на 1500 м з Любешівської ДЮСШ.

Зауважимо, що 20 травня на чемпіонаті України Валерія Шоломіцька встановила новий національний рекорд серед юніорів на дистанції 10000 метрів. Відтепер нове досягнення становить 46:20.91 хв.

У загальнокомандному заліку Волинська область посіла 10 місце серед 25 команд України.

Волинські легкоатлети повернулися з чемпіонату України з 8 медалями і новим національним рекордом.ФОТО
Волинські легкоатлети повернулися з чемпіонату України з 8 медалями і новим національним рекордом.ФОТО
Волинські легкоатлети повернулися з чемпіонату України з 8 медалями і новим національним рекордом.ФОТО
Волинські легкоатлети повернулися з чемпіонату України з 8 медалями і новим національним рекордом.ФОТО
Волинські легкоатлети повернулися з чемпіонату України з 8 медалями і новим національним рекордом.ФОТО


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Теги: чемпіонат України, Львів, легкоатлети, Валерія Шоломіцька
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