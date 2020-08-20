Стир у Луцьку розчистять від повалених дерев





Відповідний тендер оголосили на платформі



Так, запланували видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев в умовах ускладненого середовища. Передбачили водолазні роботи для виймання деревини з води із залученням судна, корчекрана. Ділянка русла річки, на якій необхідно проводити роботи, має протяжність 11 кілометрів.



Роботи мають виконати впродовж червня-серпня 2021 року. Очікувана вартість - 1 000 000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку очистять русло річки Стир від повалених дерев. Йдеться про ділянку від вулиці Яровиця до автомобільного мостуВідповідний тендер оголосили на платформі ProZorro Так, запланували видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев в умовах ускладненого середовища. Передбачили водолазні роботи для виймання деревини з води із залученням судна, корчекрана. Ділянка русла річки, на якій необхідно проводити роботи, має протяжність 11 кілометрів.Роботи мають виконати впродовж червня-серпня 2021 року. Очікувана вартість - 1 000 000 гривень.

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