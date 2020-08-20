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Стир у Луцьку розчистять від повалених дерев

Стир у Луцьку розчистять від повалених дерев
У Луцьку очистять русло річки Стир від повалених дерев. Йдеться про ділянку від вулиці Яровиця до автомобільного мосту

Відповідний тендер оголосили на платформі ProZorro.

Так, запланували видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев в умовах ускладненого середовища. Передбачили водолазні роботи для виймання деревини з води із залученням судна, корчекрана. Ділянка русла річки, на якій необхідно проводити роботи, має протяжність 11 кілометрів.

Роботи мають виконати впродовж червня-серпня 2021 року. Очікувана вартість - 1 000 000 гривень.

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Теги: Стир, очищення, дерева
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