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Перед судом постане волинянин, який із сокирою накинувся на поліцейських

Перед судом постане волинянин, який із сокирою накинувся на поліцейських
Судитимуть 30-річного жителя села Озеро, який погрожував насильством працівникам поліції у зв’язку із виконанням ними службових обов’язків.

Про це інформує пресслужба обласної прокуратури Волині.

Як повідомляють, неодноразово судимий, в тому числі й за опір правоохоронцям, нетверезий молодик уночі 24 березня 2021 року накинувся із сокирою на двох поліцейських, які приїхали на виклик – з'ясовувати обставини конфлікту між ним та його знайомим.

Неправомірні дії чоловіка були припинені поліцією.

Невдовзі він укотре постане перед судом.

Зауважимо, що санкцією ч. 1 ст. 345 КК України за погрозу насильством щодо працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.

Фото - ілюстративне

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Теги: суд, волинянин, погрози, поліцейські
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