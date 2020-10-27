Перед судом постане волинянин, який із сокирою накинувся на поліцейських

Судитимуть 30-річного жителя села Озеро, який погрожував насильством працівникам поліції у зв’язку із виконанням ними службових обов’язків.Про це інформує пресслужба обласної прокуратури Волині.Як повідомляють, неодноразово судимий, в тому числі й за опір правоохоронцям, нетверезий молодик уночі 24 березня 2021 року накинувся із сокирою на двох поліцейських, які приїхали на виклик – з'ясовувати обставини конфлікту між ним та його знайомим.Неправомірні дії чоловіка були припинені поліцією.Невдовзі він укотре постане перед судом.Зауважимо, що санкцією ч. 1 ст. 345 КК України за погрозу насильством щодо працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.