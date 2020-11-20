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На кінофестивалі в Криму замість пропагандистського кіно увімкнули фільм про українських військових. ВІДЕО

На кінофестивалі в Криму замість пропагандистського кіно увімкнули фільм про українських військових. ВІДЕО
Під час кінофестивалю "Золотий витязь" у тимчасово окупованому Севастополі стався зрив показу пропагандистського фільму "Ополченочка", знятого терористами так званої "ЛНР". Замість нього увімкнули українську стрічку про військових, що несли службу в зоні АТО.

Про це повідомляє Букви та пресслужба кінофестивалю.

Інцидент трапився під час кінопоказу стрічки про російсько-українську війну “Ополченочка”, який зняли на тимчасово окупованій території Луганщини.



Ця стрічка оповідає про трьох мешканок Донбасу, що йдуть служити на бік терористів, стаючи екіпажем російського танку Т-64БВ, що використовується “народної міліцією ЛНР”. Прототипами героїв виступили реальні особи, що воювали на стороні бойовиків. Примітним є те, що Світлана Дрюк, що стала прообразом однієї з героїнь стрічки, перейшла на бік України і погодилася свідчити проти колишніх командирів.

Примітна стрічка ще й тим, що в ньому з’явилася колишня “прокурорка Криму” та членкиня “Єдиної Росії” Наталія Поклонська — в ролі самої себе.

Фільм бойовиків транслювали поза конкурсною програмою. Під час показу в севастопольському кінотеатрі “Москва” вранці вівторка, 25 травня, замість стрічки “Ополченка” увімкнули українську кінострічку про бойців АТО.

За словами продюсера фільму, бойовика “ЛНР” Романа Разума, який був присутній на показі, хтось завантажив українську стрічку про військових (її назву він не повідомляє), перейменувавши файл на “Ополченочка”. Він назвав ці події диверсією. Згодом оригінальну стрічку знайшли, але показ незабаром зупинили через проблеми з проєктором.

Організатори кінофестивалю публічно перепросили, закликали не пов’язувати інцидент з політикою та призначили новий показ на вечір 25 травня в іншому кінотеатрів.

За інформацією пропагандистських російських та кримських ЗМІ, стрічка, яку увімкнули від початку — “Позивний Бандерас“.



Це український військовий детективний фільм режисера Зази Буадзе, в основі сюжету якого — щоденники нацгвардійця Сергія Башкова з позивним “Індіанець” та розповіді воїнів АТО.

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Теги: Крим, Україна
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