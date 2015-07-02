У Луцьку декілька будинків – без холодної води
Сьогодні, 12:15
Лучани, які мешкають на вулиці Ветеранів, сьогодні, 26 травня, тимчасово залишилися без холодної води.
Про це повідомляє Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку.
За інформацією КП “Луцькводоканал”, у зв'язку з ремонтними роботами на мережі водопостачання припинили подачу холодної води у будинках № 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17.
Як зазначають, роботи триватимуть орієнтовно до 15.00.
Заздалегідь просимо врахувати в організації побуту. У лучан просять вибачення за тимчасові незручності.
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Про це повідомляє Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку.
За інформацією КП “Луцькводоканал”, у зв'язку з ремонтними роботами на мережі водопостачання припинили подачу холодної води у будинках № 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17.
Як зазначають, роботи триватимуть орієнтовно до 15.00.
Заздалегідь просимо врахувати в організації побуту. У лучан просять вибачення за тимчасові незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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