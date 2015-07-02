вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку декілька будинків – без холодної води

У Луцьку декілька будинків – без холодної води
Лучани, які мешкають на вулиці Ветеранів, сьогодні, 26 травня, тимчасово залишилися без холодної води.

Про це повідомляє Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку.

За інформацією КП “Луцькводоканал”, у зв'язку з ремонтними роботами на мережі водопостачання припинили подачу холодної води у будинках № 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17.

Як зазначають, роботи триватимуть орієнтовно до 15.00.

Заздалегідь просимо врахувати в організації побуту. У лучан просять вибачення за тимчасові незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: холодна вода, Луцьк, відключення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Є домовленості, які дозволять відновити гаряче водопостачання», – Ігор Поліщук
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де у Луцьку хочуть облаштувати нові платні парковки та коли запрацює мобільний додаток для сплати
Сьогодні, 12:29
Як покарали прикордонника Луцького загону, якого спіймали на хабарі
Сьогодні, 12:23
У Луцьку декілька будинків – без холодної води
Сьогодні, 12:15
Волинські патрульні допомогли чоловіку, у якого стався епілептичний напад. ВІДЕО
Сьогодні, 11:38
На Волині багатодітний батько покінчив життя самогубством, випивши отруту
Сьогодні, 11:33
Схожі новини
На одній із вулиць Луцька відключать холодну воду На одній із вулиць Луцька відключать холодну воду
02 липень, 2015, 09:43
Від завтра мешканці мікрорайону ЛПЗ – без гарячої води Від завтра мешканці мікрорайону ЛПЗ – без гарячої води
24 травень, 14:27
На частині вулиць Луцька завтра, 24 травня, не буде світла. ПЕРЕЛІК На частині вулиць Луцька завтра, 24 травня, не буде світла. ПЕРЕЛІК
23 травень, 19:00
Від завтра майже весь Луцьк залишиться без гарячої води Від завтра майже весь Луцьк залишиться без гарячої води
19 травень, 18:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські лікарі витягнули «з того світу» жінку з критичною кровотечею
25 травень, 16:11
 1
«Влада хоче, щоб люди помирали вдома?»: у Луцьку просять не закривати «ковідні» медзаклади
Сьогодні, 12:57
 0
У трійці лідерів Forbes відбулись зміни: Джефф Безос поступився місцем Бернару Арно
Сьогодні, 12:55
 0
У Липинах з психлікарні втік пацієнт
Сьогодні, 12:51
 0
Де у Луцьку хочуть облаштувати нові платні парковки та коли запрацює мобільний додаток для сплати
Сьогодні, 12:29
 0
Медіа
відео
1/8