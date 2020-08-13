Камінь спотикання: у Луцьку пропонують зняти історичну бруківку, бо через неї ламаються авто

Костянтин Мартинов у створеній ним петиції.



Ініціативу чоловік зареєстрував сьогодні, 26 травня, на



«Існуюче покриття з бруківки знаходиться у жахливому стані, більш вартісне в обслуговуванні та не відповідає сучасним транспортним вимогам, - пише автор петиції. - Вулиця Богдана Хмельницького є перетином більшості маршрутів громадського транспорту Луцька. Теперішній стан негативно впливає на ходові частини як громадського, так і приватного транспорту».



Разом з тим чоловік пропонує зняту бруківку використати для мощення вулиць навколо Замкової площі та вул. Кафедральної, що складають історичну частину міста цікаву для туристичних маршрутів.



Нагадаємо: аби петицію розглянули депутати Луцькради, її повинні підписати не менше 300 осіб. До кінця збору підписів залишилось 14 днів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Замінити дорожнє покриття на вулиці Богдана Хмельницького та впорядкувати дорожню інфраструктуру, починаючи від вулиці Словацького до перетину з вулицею Ковельською, - таке прохання до міської ради висловив лучанину створеній ним петиції.Ініціативу чоловік зареєстрував сьогодні, 26 травня, на сайті Єдиної системи місцевих петицій.«Існуюче покриття з бруківки знаходиться у жахливому стані, більш вартісне в обслуговуванні та не відповідає сучасним транспортним вимогам, - пише автор петиції. - Вулиця Богдана Хмельницького є перетином більшості маршрутів громадського транспорту Луцька. Теперішній стан негативно впливає на ходові частини як громадського, так і приватного транспорту».Разом з тим чоловік пропонує зняту бруківку використати для мощення вулиць навколо Замкової площі та вул. Кафедральної, що складають історичну частину міста цікаву для туристичних маршрутів.Нагадаємо: аби петицію розглянули депутати Луцькради, її повинні підписати не менше 300 осіб. До кінця збору підписів залишилось 14 днів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію