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Камінь спотикання: у Луцьку пропонують зняти історичну бруківку, бо через неї ламаються авто

Камінь спотикання: у Луцьку пропонують зняти історичну бруківку, бо через неї ламаються авто
Замінити дорожнє покриття на вулиці Богдана Хмельницького та впорядкувати дорожню інфраструктуру, починаючи від вулиці Словацького до перетину з вулицею Ковельською, - таке прохання до міської ради висловив лучанин Костянтин Мартинов у створеній ним петиції.

Ініціативу чоловік зареєстрував сьогодні, 26 травня, на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

«Існуюче покриття з бруківки знаходиться у жахливому стані, більш вартісне в обслуговуванні та не відповідає сучасним транспортним вимогам, - пише автор петиції. - Вулиця Богдана Хмельницького є перетином більшості маршрутів громадського транспорту Луцька. Теперішній стан негативно впливає на ходові частини як громадського, так і приватного транспорту».

Разом з тим чоловік пропонує зняту бруківку використати для мощення вулиць навколо Замкової площі та вул. Кафедральної, що складають історичну частину міста цікаву для туристичних маршрутів.

Нагадаємо: аби петицію розглянули депутати Луцькради, її повинні підписати не менше 300 осіб. До кінця збору підписів залишилось 14 днів.

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Теги: петиція, Мартинов, бруківка, Богдана Хмельницького
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Коментарі 1
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Ага, якщо болить голова - то шо треба голову відрізати ?Якщо самі криворукі і не вмієте зробити нормальне дорожнє полотно - то заплатіть і запросіть майстрів ! Поїдьте до Львова, вивчіть як львів'яни зробили у бруківці вулицю Стрийську !
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