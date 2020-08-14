Слідом за Instagram: у Facebook можна буде приховати лайки



про це пише



"Можливо, ви помітили, що ми вже якийсь час тестуємо приховування лайків в Instagram, - пишуть розробники Facebook. - Сьогодні ми оголошуємо, що у всіх користувачів Instagram і Facebook тепер буде можливість приховати свої лайки, щоб вони могли вирішити, чи це їм підходить".



Тестування такої опції в Instagram було спрямовано на те, що зрозуміти, як на це будуть реагувати користувачі: чи зменшить це тиск на них.



Водночас, багато експертів кажуть, що приховування лайків корисно для одних користувачів, а інших дратує, оскільки вони не можуть зрозуміти, чи є відповідний контент популярним. Саме тому компанія надає вибір: використовувати таку функцію чи ні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Соціальна мережа Facebook дає можливість користувачам приховувати кількість лайків під своїм дописами, раніше таку функцію додали в Instagram.про це пише "Українська правда "."Можливо, ви помітили, що ми вже якийсь час тестуємо приховування лайків в Instagram, - пишуть розробники Facebook. - Сьогодні ми оголошуємо, що у всіх користувачів Instagram і Facebook тепер буде можливість приховати свої лайки, щоб вони могли вирішити, чи це їм підходить".Тестування такої опції в Instagram було спрямовано на те, що зрозуміти, як на це будуть реагувати користувачі: чи зменшить це тиск на них.Водночас, багато експертів кажуть, що приховування лайків корисно для одних користувачів, а інших дратує, оскільки вони не можуть зрозуміти, чи є відповідний контент популярним. Саме тому компанія надає вибір: використовувати таку функцію чи ні.

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