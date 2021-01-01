У Тернополі 10-річну дівчинку вдарила гойдалка, дитина з травмами – у лікарні





Про це повідомив генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус, - пише видання



"Із діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана лобно-тімяної ділянки голови маленьку пацієнтку, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню", - повідомив Михайло Джус.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Тернополі до лікарні потрапила 10-річна дівчинка, яка отримала серйозні травми через гойдалку. Інцидент стався на вулиці Чалдаєва 25 травня.Про це повідомив генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус, - пише видання "Тернопільські події" "Із діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана лобно-тімяної ділянки голови маленьку пацієнтку, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню", - повідомив Михайло Джус.

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