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«Ми уявляли свій дім таким»: подружжя луцьких телеведучих обрало квартиру у ЖК «StyleUP»*

«Ми уявляли свій дім таким»: подружжя луцьких телеведучих обрало квартиру у ЖК «StyleUP»*
Богдан та Наталка Ковалі – молоде подружжя телеведучих «12 каналу». Обоє – активні, цілеспрямовані й точно знають, чого хочуть від життя. Тож, коли прийшов час купувати власне житло, ринком нерухомості, розповідають, довго «не блукали» – незважаючи на неабияке різноманіття новобудов у Луцьку та передмісті, вибір одразу впав на ЖК «StyleUP». Кажуть – уявляли своє помешкання саме таким: стильним, унікальним, комфортним.

Більше того, забудовник запропонував сімейній парі вигідні умови розтермінування.

Екскурсію подвір’ям житлового комплексу та квартирою Богдан і Наталка влаштували для колег-журналістів сьогодні, 27 травня.

Поки прогулювалися територією, телеведучі розповіли, що до того, як придбати житло, спостерігали за діяльністю місцевих забудовників, особливостями споруджених ними об'єктів. Але відчули своє саме тоді, коли побачили перший на Волині житловий комплекс клубного типу «StyleUP», який будує компанія «Континіум Девелопмент».

«Ми уявляли свій дім таким»: подружжя луцьких телеведучих обрало квартиру у ЖК «StyleUP»*
«Ми уявляли свій дім таким»: подружжя луцьких телеведучих обрало квартиру у ЖК «StyleUP»*


«Це нетиповий для нашого міста будинок. Це не багатоповерхівки десь у центральних районах, які багато хто називає елітним житлом. Дійсно якісне комфортне житло для нас – це саме будинок 4 поверхи, як тут. Ще одна з ознак комфортного житла – те, щоб двір був повністю без машин. Паркомісця у нас – поза подвір’ям, і це – неабияка перевага: діти і всі мешканці зможуть спокійно собі прогулюватися територією. Для нас з Наталкою дуже важливі деталі. А тут забудовник про них подбав. Гляньте, тут навіть облаштували автоматичний полив газону», – натхненно розповідає під час прогулянки Богдан Коваль.

«Ми уявляли свій дім таким»: подружжя луцьких телеведучих обрало квартиру у ЖК «StyleUP»*
«Ми уявляли свій дім таким»: подружжя луцьких телеведучих обрало квартиру у ЖК «StyleUP»*


«Ми уявляли свій дім таким ще тоді, коли просто спостерігали за тим, що створюють забудовники», – додає його дружина Наталка.

«Ми уявляли свій дім таким»: подружжя луцьких телеведучих обрало квартиру у ЖК «StyleUP»*
«Ми уявляли свій дім таким»: подружжя луцьких телеведучих обрало квартиру у ЖК «StyleUP»*
«Ми уявляли свій дім таким»: подружжя луцьких телеведучих обрало квартиру у ЖК «StyleUP»*
«Ми уявляли свій дім таким»: подружжя луцьких телеведучих обрало квартиру у ЖК «StyleUP»*
«Ми уявляли свій дім таким»: подружжя луцьких телеведучих обрало квартиру у ЖК «StyleUP»*


Далі ж Богдан з дружиною запрошують колег до будинку.

«Під’їзд тут дуже гарний, стильний. Дуже сподобалися вхідні двері і дизайном і надійністю – гляньте на товщину», - каже Богдан. За дверима – їхня квартира на 60 «квадратів» на другому поверсі. Перше, на що звертаєш увагу, так би мовити «з порогу» – величезна кількість світла. Особливість житла Ковалів, як і інших квартир ЖК «StyleUP», – у вільному плануванні. Це дає можливість облаштувати помешкання на власний смак та під індивідуальні потреби. Наталка та Богдан свою квартиру вже розпланували. Кажуть, ідеальний варіант продумували довго. Тож попереду – ремонтні роботи.

«Ми уявляли свій дім таким»: подружжя луцьких телеведучих обрало квартиру у ЖК «StyleUP»*
«Ми уявляли свій дім таким»: подружжя луцьких телеведучих обрало квартиру у ЖК «StyleUP»*
«Ми уявляли свій дім таким»: подружжя луцьких телеведучих обрало квартиру у ЖК «StyleUP»*


«Нам пропонували варіанти, але ми їх переосмислили і зробили по-іншому. Тут у нас – чистий лист, є можливість одразу зробити так, як хочемо, а не зносити стіни і зводити нові», – каже Богдан.

Тож, у їхньому помешканні буде дві кімнати, кухня, вбиральня, гардероб та місце, де будуть «заховані» різні побутові речі – пральна машина, бойлер, котел, сушка для одягу тощо. Окрім того, «фішка» квартир у ЖК «StyleUP» – величезні за площею незасклені балкони.

«Ми уявляли свій дім таким»: подружжя луцьких телеведучих обрало квартиру у ЖК «StyleUP»*
«Ми уявляли свій дім таким»: подружжя луцьких телеведучих обрало квартиру у ЖК «StyleUP»*
«Ми уявляли свій дім таким»: подружжя луцьких телеведучих обрало квартиру у ЖК «StyleUP»*
«Ми уявляли свій дім таким»: подружжя луцьких телеведучих обрало квартиру у ЖК «StyleUP»*
«Ми уявляли свій дім таким»: подружжя луцьких телеведучих обрало квартиру у ЖК «StyleUP»*
«Ми уявляли свій дім таким»: подружжя луцьких телеведучих обрало квартиру у ЖК «StyleUP»*
«Ми уявляли свій дім таким»: подружжя луцьких телеведучих обрало квартиру у ЖК «StyleUP»*


Наталка Коваль каже, що цей момент був для подружжя дуже важливим. Хотіли саме незасклений балкон, на якому було б достатньо місця для того, аби поставити столик для прийому їжі, кавування тощо, й залишався ще простір.

«Ми уявляли свій дім таким»: подружжя луцьких телеведучих обрало квартиру у ЖК «StyleUP»*
«Ми уявляли свій дім таким»: подружжя луцьких телеведучих обрало квартиру у ЖК «StyleUP»*


Про те, як обирають дизайн для квартири своєї мрії, що вже купили у нове житло та який список складають – згодом у відеорозмові з Наталкою та Богданом Ковалями.

Детальну інформацію про ЖК «StyleUP» можна дізнатися у відділі продажу безпосередньо біля будинків комплексу на вулиці Рівненській або у відділі продажу, що на вулиці Сухомлинського, 1 (1-ий поверх ТРЦ «ПортСіті»). Або ж за номером телефону: +38 (067) 220 00 35

«Ми уявляли свій дім таким»: подружжя луцьких телеведучих обрало квартиру у ЖК «StyleUP»*
«Ми уявляли свій дім таким»: подружжя луцьких телеведучих обрало квартиру у ЖК «StyleUP»*
«Ми уявляли свій дім таким»: подружжя луцьких телеведучих обрало квартиру у ЖК «StyleUP»*
«Ми уявляли свій дім таким»: подружжя луцьких телеведучих обрало квартиру у ЖК «StyleUP»*
«Ми уявляли свій дім таким»: подружжя луцьких телеведучих обрало квартиру у ЖК «StyleUP»*



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Теги: ЖК «StyleUP», Богдан Коваль, Наталка Коваль, житло, квартира, «Континіум Девелопмент»
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