вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинському місті зіткнулися ВАЗ і BMW. ФОТО

У волинському місті зіткнулися ВАЗ і BMW. ФОТО
У Нововолинську сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомомбілів ВАЗ та BMW.

Аварія сталася на проспекті Дружби біля супермаркету "АТБ" та відділення ПриватБанку, - пише БУГ.

Дорогу не поділили автомобілі ВАЗ та BMW. Як розповідають свідки, Жигулі їхали зі сторони траси, BMW – здійснював розворот.

Внаслідок аварії ніхто не постраждав. На місці працювала поліція.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Є домовленості, які дозволять відновити гаряче водопостачання», – Ігор Поліщук
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
28 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні стався землетрус
27 травень, 23:35
У волинському місті зіткнулися ВАЗ і BMW. ФОТО
27 травень, 22:52
Знайшли хворого чоловіка, який втік із психлікарні у Липинах
27 травень, 22:09
«Не дамо ставити місцеве самоврядування на коліна», – депутатка про «повернення» гарячої води у Луцьк. ВІДЕО
27 травень, 21:26
Схожі новини
Нічна ДТП на Волині: зіткнулися дві автівки Нічна ДТП на Волині: зіткнулися дві автівки
18 квітень, 17:40
На Волині авто зіткнулося зі скутером: є постраждалий На Волині авто зіткнулося зі скутером: є постраждалий
24 березень, 09:35
20-річна дівчина з Волині, яка постраждала у аварії, – у важкому стані: родина потребує допомоги 20-річна дівчина з Волині, яка постраждала у аварії, – у важкому стані: родина потребує допомоги
10 березень, 15:23
Поблизу Нововолинська – аварія, дві автівки злетіли у кювет Поблизу Нововолинська – аварія, дві автівки злетіли у кювет
08 січень, 15:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відпочинок на Азовському морі: ТОП-3 найбільш тихі курорти України*
27 травень, 16:30
 1
Повідомили, коли в Україну приїде Вселенський Патріарх
Сьогодні, 00:15
 0
28 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Україні стався землетрус
27 травень, 23:35
 0
У волинському місті зіткнулися ВАЗ і BMW. ФОТО
27 травень, 22:52
 0
Медіа
відео
1/8