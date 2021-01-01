У волинському місті зіткнулися ВАЗ і BMW. ФОТО





Аварія сталася на проспекті Дружби біля супермаркету "АТБ" та відділення ПриватБанку, - пише



Дорогу не поділили автомобілі ВАЗ та BMW. Як розповідають свідки, Жигулі їхали зі сторони траси, BMW – здійснював розворот.



Внаслідок аварії ніхто не постраждав. На місці працювала поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомомбілів ВАЗ та BMW.Аварія сталася на проспекті Дружби біля супермаркету "АТБ" та відділення ПриватБанку, - пише БУГ Дорогу не поділили автомобілі ВАЗ та BMW. Як розповідають свідки, Жигулі їхали зі сторони траси, BMW – здійснював розворот.Внаслідок аварії ніхто не постраждав. На місці працювала поліція.

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