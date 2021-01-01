У волинському місті зіткнулися ВАЗ і BMW. ФОТО
27 травень, 22:52
У Нововолинську сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомомбілів ВАЗ та BMW.
Аварія сталася на проспекті Дружби біля супермаркету "АТБ" та відділення ПриватБанку, - пише БУГ.
Дорогу не поділили автомобілі ВАЗ та BMW. Як розповідають свідки, Жигулі їхали зі сторони траси, BMW – здійснював розворот.
Внаслідок аварії ніхто не постраждав. На місці працювала поліція.
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Аварія сталася на проспекті Дружби біля супермаркету "АТБ" та відділення ПриватБанку, - пише БУГ.
Дорогу не поділили автомобілі ВАЗ та BMW. Як розповідають свідки, Жигулі їхали зі сторони траси, BMW – здійснював розворот.
Внаслідок аварії ніхто не постраждав. На місці працювала поліція.
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